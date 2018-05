Dai narcos al Mondiale | il Gran Capitan unisce il Messico | Marquez fa la storia

L’assurda fine di Marco - Salomon e Jesus : studenti di cinema sciolti nell’acido Dai Narcos : I resti di tre studenti di cinema messicani rapiti un mese fa dai Narcos sono stati ritrovati in un casolare a Jalisco. Dopo essere stati torturati, i criminali hanno sciolto i loro corpi nell'acido. La polizia ha arrestato due uomini accusati di far parte del Cartello Jalisco Nueva Generación, lo stesso gruppo che ha sequestrato tre napoletani in gennaio.Continua a leggere

“Li hanno mangiati”. Italiani scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei napoletani venduti Dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...