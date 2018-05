Da Frida Kahlo a Miley Cyrus | quando l’amore è senza etichette

Un mito - un'icona : Frida Kahlo : Per tutti gli appassionati della pittrice Frida Kahlo è uscito un bellissimo volume intitolato ''Iconic Frida'', curato da Massimiliano Capella, professore di storia del costume e della moda, e pubblicato da Centauria. Il libro, suddiviso in più parti, è una raccolta fotografica accompagnata da un'esposizione scritta che mette in luce l'essenza dell'artista, anima controversa e rivoluzionaria, che a distanza di anni riesce ...

Il Messico vieta la vendita della Barbie Frida Kahlo : Indietro 23 aprile 2018 2018-04-23T10:20:08+00:00 ROMA – Non assomiglia alla vera Frida Kahlo. Con questa motivazione il Messico ha ritirato dai negozi la Barbie ispirata alla celebre pittrice. Mattel ha, infatti, scelto di attenuare le imperfezioni fisiche della Kahlo, rendendo l’aspetto della Barbie che la raffigura poco veritiero. “Avrebbero dovuto ritrarla in maniera più realistica” […]

Il Messico vieta la Barbie di Frida Kahlo : Il Messico non vuole la Barbie di Frida Kahlo. Il motivo? I diritti della sua immagine apparterrebbero al Paese natale della celebre pittrice e quella bambola non le assomiglia per niente. Lo ha stabilito la magistratura messicana, che la commercializzazione da parte del colosso Mattel della Barbie ispirata all'arista. Messo in commercio, il prodotto è stato subito ritirato dal mercato: gli eredi della Kahlo ora intendono ricorrere presso ...

Messico - un giudice vieta la vendita della Barbie-pittrice Frida Kahlo : La carnagione schiarita, l'aspetto omologato a una femminilita' standard e banale, da #barbie appunto, ma soprattutto le sue importanti e folte sopracciglia 'normalizzate'. Per gli eredi di #Frida Kahlo, la bambola che il colosso dei giocattoli #Mattel ha realizzato riproducendo le fattezze della celeberrima pittrice messicana [VIDEO], è un insulto alla memoria di una donna dalla grande personalita' umana e artistica. Una donna diventata dopo la ...

Messico - vietata la vendita di Barbie-Frida Kahlo - : Un giudice ha dato ragione alla famiglia dell'artista che contestava il diritto dell'azienda di commercializzare la bambola

In Messico è stata vietata la vendita di una controversa bambola di Frida Kahlo : Lo scorso giovedì un tribunale del Messico ha vietato la vendita di una bambola della pittrice messicana Frida Kahlo, tra i più importanti artisti del Novecento, a seguito di una causa legale fatta dai membri della famiglia di Kahlo all’azienda di The post In Messico è stata vietata la vendita di una controversa bambola di Frida Kahlo appeared first on Il Post.

Ecco perché quella di Frida Kahlo a Milano è una mostra storica : Insomma, ottimi i presupposti e le intenzioni e ammirevoli le ricerche svolte; ma si può dire lo stesso dei risultati? LE SEZIONI DELLA mostra Donna, Terra, Politica, Dolore sono queste le sezioni in ...

Pasqua al museo con Frida Kahlo - Monet e i Pink Floyd : le mostre da visitare questo week end : Milano, Roma e Napoli saranno le protagoniste di questo lungo week end di Pasqua: moltissimi i musei che resteranno aperti durante le feste, con altrettante esposizioni uniche ed imperdibili. Frida Kahlo, Monet e i Pink Floyd: ecco quelle da visitare.Continua a leggere

Impazza il trend «monociglio» come Frida Kahlo : Non sarà iconico come quello della pittrice messicana Frida Kahlo, ma sicuramente il «monociglio» della modella Sophia Hadjipanteli è il più seguito su Instagram (quasi 50.000 follower). Fiera delle sue sopracciglia unite, Sophia non nega nemmeno di divertirsi tingerle per enfatizzarne ancora di più la loro dimensione. A parte questo, sono proprio le sue origini greco-cipriote ad averle dato questa forma selvaggia: «Se nasci in una famiglia in ...

Frida Kahlo 'oltre il mito' : La mostra si concentra poi su ambiti diversi della sua vita: la donna, l'amore, la politica, il dolore ecc . Ognuno di questi è introdotto da un pannello di spiegazione sul suo rapporto con il tema e ...

Le critiche alla Barbie che rappresenta Frida Kahlo : Per la giornata internazionale della donna, lo scorso 8 marzo, Barbie ha lanciato una serie di 17 bambole dedicate a celebrare la forza e la passione di figure che nella storia così come oggigiorno hanno ridefinito il ruolo femminile nel mondo al di là dei pregiudizi. Oltre a icone storiche come la pittrice Frida Kahlo, la matematica Katherine Johnson e l’aviatrice Amelia Earhart, sono state modellate altre bambole ispirate a donne di ...

Polemiche sulla nuova Barbie ispirata a Frida Kahlo : la famiglia attacca Mattel : La Mattel ha lanciato la sua nuova bambola Barbie. Ma l’annuncio, ieri, nella giornata della donna, di una nuova Barbie ispirata alla grande pittrice messicana Frida Kahlo...