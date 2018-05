Cyber security | da CdM via libera a decreto su sicurezza reti

Cyber security - CdM approva decreto attuativo Nis : Roma, 16 mag. , askanews, approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo della attuativo della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi , Nis, dell'Unione. ...

Ema - M5S : “Milano è stata beffata - ora ospiti l’Agenzia del lavoro e della Cybersecurity” : Nella partita per l'Ema potrebbero esserci ancora degli spiragli per l'Italia. Il M5S sosterrà la petizione del sindaco Sala a Bruxelles. Pedicini (M5S): "Chiediamo all'Ue che Milano venga risarcita con l'assegnazione di altre due agenzie strategiche, quella del lavoro e quella della cybersecurity".Continua a leggere

Cybersecurity : scoperta vulnerabilità della tastiera degli smartphone LG : Check Point ha scoperto che ci sono due vulnerabilità nella tastiera predefinita di tutti gli smartphone Lg: l’azienda israeliana ha effettuato test sui modelli di punta LG G4, LG G5 e LG G6, e ha informato l’azienda la quale ha rilasciato immediatamente una patch di aggiornamento. Secondo il team di ricerca di Check Point, la prima falla è legata a un meccanismo che consente la scrittura a mano sulle tastiere aziendali. E’ ...

Cybersecurity : Stati Uniti - Cina e Olanda i Paesi più colpiti dagli hacker : I Paesi più colpiti dagli hacker sono gli Stati Uniti, la Cina e l’Olanda, rispettivamente colpiti dal 27%, 19% e 4% degli attacchi globali. Secondo i dati diffusi oggi dal Global Threat Intelligence Report 2018 pubblicato dal Gruppo NTT, il Ransomware è passato dal rappresentare l’1% dei malware globali nel 2017 a costituirne circa il 7%. Il settore dei giochi è stato il più bersagliato dal ransomware nel 2017 con il 20%, seguito da ...

Cyber security - falle in numerosi router residenziali Gpon : Roma, 2 mag. , askanews, Due vulnerabilità considerate critiche sarebbero presenti in numerosi router residenziali Gpon. Se sfruttate in combinazione con successo hanno spiegato i ricercatori di ...

Cyber security - partnership Tim-Microsoft intelligenza artificiale : Roma, 19 apr. , askanews, L'intelligenza artificiale leva della trasformazione digitale per la migliore customer experience possibile: questo l'obiettivo alla base della nuova partnership avviata tra ...

Cyber security - c’è lavoro nel Nord e Nord Est : spazio alle nuove figure che proteggono le aziende dagli attacchi informatici : In Italia il Cyber crimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Information security e Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità di lavoro nel settore, perché il mercato richiede nuove figure e nuove professionalità: «Esperti di Cyber security e ...

Cybersecurity - Boole server cresce e rafforza il team : Roma, 16 apr. , askanews, Boole server, primo vendor italiano di soluzioni innovative per la protezione dei dati sensibili dedicate a grandi aziende e piccole medie imprese, annuncia il rafforzamento ...

Ict - I-Com : 2017 annus horribilis per la Cybersecurity - : Su 6.866 attacchi definiti di particolare gravità , con ingenti danni economici o tecnologici da parte di chi li ha subiti, verificatisi in tutto il mondo tra il 2011 e il 2017, l'anno scorso ne sono ...

Cyber security - Cy4Gate a Codemotion 2018 : Roma, 12 apr. , askanews, Cy4Gate joint venture tra Elettronica ed Expert System parteciperà a Codemotion 2018, conferenza tecnica per sviluppatori software tra le maggiori in Europa, che si terrà ...

La Bce interroga le banche sulla Cyber security. Nowotny : 'È tempo per una svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...

Cyber security - Verizon : attacchi ransomware raddoppiati dal 2017 : Roma, 10 apr. , askanews, Gli attacchi ransomware rimangono tra le più temibili minacce informatiche per le organizzazioni a livello mondiale. E' quanto emerge dal Data Breach Investigations Report ...

Cyber security - per il cloud servono soluzioni specifiche : Roma, 9 apr. , askanews, Il cloud sta ridefinendo il ruolo del firewall e per l'ambiente della 'nuvola' servono funzioni di sicurezza specifiche. È quanto emerge dai risultati di 'Firewalls and the ...

Cyber security - Itway cede a Cognosec due società : Roma, 4 apr. , askanews, Itway, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, attiva nel settore dell'IT, ha sottoscritto un accordo esclusivo con Cognosec, società di Cyber security quotata al ...