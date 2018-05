Crotone | Ursino | “contro il Napoli la partita della vita”

calcioweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Ilsi gioca la salvezza, il club calabrese alla ricerca di punti per mantenere la categoria nella trasferta contro il. Giuseppe, direttore sportivo del, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: “Proveremo a fare lavita. Sappiamo di sfidare una grandissima squadra, che avrebbe meritato lo scudetto per il gioco espresso. Ma noi in questo momento dobbiamo cercare di ottenere un risultato importante. Noi proviamo a fare il nostro dovere, poi si vede cosa succede. Tenteremo di conquistare la vittoria, poi vedremo se accadrà un altro miracolo. Quest’anno avremmo meritato piùnostra attuale classifica”. LEGGI ANCHE –>: Simy tra i pre-convocatiNigeria per Russia 2018 L'articolo: “contro illavita” CalcioWeb.