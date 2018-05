Cristiano Malgioglio commenta la ribellione degli sponsor al ' GF'

GF15 : Cristiano Malgioglio - frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality presentato da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha espresso il suo pensiero sulla fuga degli sponsor del programma di Canale 5, con un post sul suo profilo Instagram. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor Il Grande Fratello è tornato a far parlare di sé a poche ore ...

Cristiano Malgioglio - crisi Gf fra bullismo e sponsor in fuga : «Non so cosa accadrà - peccato non possa bere l'acqua minerale…» : ROMA - Nella quindicesima edizione del Grande Fratello targata Barbara d'Urso non sono mancate le polemiche fin dalla prima puntata. Gran parte dei reclusi della casa infatti si è già distinto per ...

Rodrigo Alves - il ken umano - spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Per quale motivo Rodrigo Alves, conosciuto come il ken umano spara a zero contro Cristiano Malgioglio? I protagonisti in questione hanno avuto maniera di conoscersi grazie al reality show Grande Fratello, ma dove nasce l’acrimonia tra i due? Ecco cosa è accaduto! Rodrigo Alves ha partecipato in qualità di guest star alla quindicesima edizione del Grande Fratello, rimanendo però nella casa più spiata dagli italiani solo tre giorni. Nel ...

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio : "Aida? Le vere star sono altre" E a Bobby Solo... : Prosegue, a distanza, il duello tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 15. In un'intervista, rilasciata al settimanale Nuovo (forse prima della riappacificazione in diretta tv), il cantautore ha fatto un ritratto esaustivo della sua ormai ex rivale, a cui ha offerto addirittura di prendere parte al suo prossimo videoclip musicale in qualità di protagonista: E' una ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...