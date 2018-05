Crisi | gli artigiani | l' inefficienza burocratica condanna la Sardegna al declino

Savona - all’asta il cantiere degli sceicchi. Una Crisi che non si spiega : Quando Adnan Kashoggi aprì le porte del suo yacht più famoso (il Nabila) a Lory Del Santo e il mattino dopo la ringraziò con un rubino grosso come una noce e pesante come 300 milioni di lire, era già l’uomo più ricco del mondo. Figlio del medico della famiglia reale saudita e laureato in California, Kashoggi era un genio degli affari che – come scrisse il Secolo XIX nel giorno della sua morte – “faceva incontrare chi aveva idee da ...

Grande Fratello – Nina Moric rivela il perchè della Crisi con Favoloso in diretta : “ho perso due figli” : Nina Moric al Grande Fratello 15 rivela un segreto della sua vita: la croata racconta di aver aspettato un figlio da Luigi Favoloso “Non ho perso un figlio, ne ho persi due di figli”: così Nina Moric ha rivelato in diretta al Grande Fratello 15 il segreto che custodiva insieme a Luigi Favoloso. Come ha poi raccontato il gieffino, la coppia appena un anno e mezzo fa aspettava un figlio che non è mai nato. A quattro mesi la gravidanza ...

Cristiano Malgioglio - Crisi Gf fra bullismo e sponsor in fuga : «Non so cosa accadrà - peccato non possa bere l'acqua minerale…» : ROMA - Nella quindicesima edizione del Grande Fratello targata Barbara d'Urso non sono mancate le polemiche fin dalla prima puntata. Gran parte dei reclusi della casa infatti si è già distinto per ...

Mattarella “prof” - la battaglia navale di Salvini : la Crisi politica che fa ridere sul web : Oltre due mesi di consultazioni, vertici, incontri per il contratto di governo: spopolano sul web immagini e frasi divertenti sulla situazione politica in vista della nascita del nuovo governo

Walter Zenga e l’orgoglio del suo Crotone : come ti rianimo l’Inter sull’orlo di una Crisi di nervi dopo l’harakiri col Sassuolo : Solo un vero interista poteva salvare questa Inter. E Walter Zenga incarna come pochi quei colori nerazzurri che ha indossato a lungo, al punto da vivere il suo personale “5 maggio” proprio mentre ne evitava un altro alla sua squadra del cuore. L’Uomo Ragno ha regalato all’Inter lo spareggio per la Champions League, costringendo al pareggio la Lazio col suo piccolo Crotone. Ma così rischia di diventare l’agnello sacrificale di questa incredibile ...

101° Giro d'Italia - al Gran Sasso vince la maglia rosa Yates - Froome e Aru in Crisi : Live disponibile anche in streaming su Raiplay.it. Eurosport in diretta dalle 13. La vittoria di Carapaz a Montevergine: 12 maggio Il giovane ecuadoriano Richard Carapaz , ne,la foto qui sopra e in ...

La Crisi congela gli stipendi : aumentano di soli 72 euro : I dati sono stati diffusi dal ministero dell'Economia e della Finanze , attraverso le tabelle contenute nel Documento di economia e finanza. Con l'arrivo della crisi si è registrata una riduzione che ...

Venezuela - il giallo del “quasi default” di Caracas tra Crisi economica e denari congelati dagli Usa : Per il debito Venezuelano sembra avvicinarsi l’ora della verità. Travolto da una drammatica crisi economica il Paese sudamericano vive da mesi nel limbo finanziario di un “quasi default”. I pagamenti delle cedole sono sospesi da novembre, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato un default tecnico che però non configura ancora un fallimento generalizzato. In assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, non si capisce infatti se i ...

I lavori hi-tech hanno resistito alla Crisi meglio degli altri : Foto: James Emery/flickr Nonostante la modesta ripresa economica, la situazione del lavoro resta difficile. Secondo le ultime rilevazioni dell’Ocse ha un impiego appena il 58% degli italiani, e questo ci porta in fondo ai paesi sviluppati precedendo soltanto Grecia e Turchia. Le ricette magiche per risolvere problemi non sono cosa di questo mondo, ma dal punto di vista delle persone comuni – magari dei giovani che stanno ancora studiando o per ...

Si apre spiraglio nella Crisi - Milano (+0 - 5%) riparte con banche e petrolio : Piazza Affari è stata la migliore del Vecchio Continente. Bper ha guadagnato oltre l'8% dopo l'utile record del primo trimestre. Bene anche Saipem ed Eni sulla volata del prezzo del greggio balzato su nuovi massimi da tre anni, dopo la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa. Lo spread ha chiuso in area 132 punti ...

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano lo amerò sempre - da tempo in Crisi ma non abbiamo mai finto con i nostri figli" : LOREDANA LECCISO si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:15:00 GMT)

Melfi - guardia giurata ammazza la moglie e si suicida/ Potenza - ultime notizie : grave Crisi dopo il matrimonio : Melfi, guardia giurata uccide la moglie poi si spara, ultime notizie: lui 33 anni, lei 27, tragedia in provincia di Potenza, avvenuta questa mattina attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:38:00 GMT)

Urne a luglio - una donna premier «neutro» e un voto senza governo : la Crisi delle prime volte - mai viste - : Un probabile voto balneare a luglio. Il capo dello Stato che sceglie un possibile premier «neutro», che poi difficilmente si potrebbe candidare alle elezioni anticipate. Un voto popolare che non ...