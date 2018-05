Violenza su donna : ‘ Credevo che’ - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna , in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice, Simonetta Agnello Hornby parlerà delle diverse forme della Violenza domestica. La lectio magistralis , in programma mercoledì 23 maggio ...

"In mio figlio è scattata la vergogna. Credevo non avrebbe retto - ma forse era che non reggevo io" : Pulire le scale, ramazzare il cortile, girare con gli spazzoloni nell'atrio della scuola come punizione per "aver superato il limite" a 14 anni per aver diffuso via chat un video intimo che una ragazzina aveva mandato al fidanzato serve per capire. Lo spiega al Corriere la mamma di un ragazzo che frequenta un liceo milanese per il quale è in corso anche un procedimento penale.Le cosiddette punizioni sono state date dalla scuola, con la ...