Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “Credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

'Credevo che' - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell'estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A ...

'Credevo che' - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice,

Violenza su donna : ‘Credevo che’ - lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice, Simonetta Agnello Hornby parlerà delle diverse forme della Violenza domestica. La lectio magistralis, in programma mercoledì 23 maggio ...

Marquez : "Non Credevo di vincere...". Iannone : "Che podio - avanti così" : Vittoria importante per Marc Marquez, che bissa il successo del GP delle Americhe, ritrova la vetta solitaria della classifica e grazie allo zero di Andrea Dovizioso stacca il rivale della Ducati, ...