Costo del contratto lievita | vale 100-150 mld

Un conto da 100-150 miliardi di euro. Il Costo del Contratto M5S-Lega è salatissimo : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle ...

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro/ Il Costo del pieno aumenta. Codacons chiede l’intervento dei Nas : Il prezzo della Benzina è salito sopra quota 1,6 euro ali litro, per via delrialzo del petrolio che sta influendo anche sui carburanti. Codacons chiede l'intervento dei Nas(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:04:00 GMT)

Arriva OnePlus 6 'Lo smartphone più potente e alla metà del Costo degli altri' : Questo però non significa che sia un mondo stagnante. Da noi oltre 35 persone lavorano solo sul software, per rendere Android veloce e immediato. Insomma, ora la competizione è sui dettagli, sul ...

Rolls-Royce presenta Cullinan - il Suv più Costoso del mondo : 'Il lusso non è più un concetto cittadino, anzi significa sempre di più vivere il mondo intero', ha detto Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce. 'I nostri ...

Auto - cresce Costo ricambi originali e la spesa delle riparazioni : nel 2017 +3% : ROMA - Nel nostro Paese non si arresta la crescita di prezzi dei ricambi originali, che di conseguenza fanno aumentare i costi delle riparazioni e i rimborsi delle assicurazioni. Secondo...

Stesso prezzo - meno prodotto/ Il trucco del rincaro nasCosto che fa pagare anche il 10% in più : Stesso prezzo, meno prodotto. Così si stanno verificando dei rincari occulti da parte di alcuni produttori. Il consiglio per i consumatori è fare attenzione alle etichette(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:36:00 GMT)

“Un incontro travolgente”. Gf : l’amore trionfa. I due inquilini di nasCosto da tutti si lasciano andare e tra loro scoppia una passione unica. Le immagini hanno già fatto il giro della rete - ma in casa nessuno sa niente : Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi ...

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottoCosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

“Ecco i jeans del 2018!”. Ma è polemica : brutti e Costosi. Appena presentati e messi sul mercato - hanno subito provocato indignazione : “Il prezzo è un vero scandalo”. Se pensavate di averle viste tutte - preparatevi… : Siete a caccia di un’idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l’esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un’occasione praticamente unica. Stop al ‘vedo-non-vedo’, da Los Angeles arrivano i jeans ‘extream cut’, pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A ...

Ambra Angiolini - scoppia la polemica sul maglione firmato Alberta Ferretti : lei mostra il Costo delle mutande : Il giorno dopo il Concertone del Primo maggio , scoppia la polemica - ridicola - sul costo del maglione di Ambra Angiolini , presentatrice con Lodo Guenzi . La Angiolini ha indossato un maglione ...

Investimenti e Costo del lavoro - l’Italia delle riforme è ferma da dicembre : Nonostante qualche segnale di miglioramento, riportato dai dati Istat odierni, continuiamo ad avere il triste primato della disoccupazione giovanile e un tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa. Un quadro simile richiederebbe interventi mirati, invece da dicembre il Paese è praticamente “fermo”. E si riaffaccia la tentazione di azzerare le riforme...

Digita il PIN del bancomat al posto del Costo della torta : la paga oltre 6mila euro : La 37enne Olesya Shemyakova ha fatto colazione in una kebabberia in Svizzera. Ma quando le è stato chiesto di pagare e aggiungere un mancia, ha inserito il suo codice PIN: 5650. Due settimane dopo, per poco non le è venuto un colpo.Continua a leggere

Alfie - l'inganno dell'ospedale : "Presto lo portate a casa" : poi l'infermiera gli ha dato i farmaci mortali di nasCosto : Un inganno terrificante . Ecco come è morto Alfie Evans, il bambino che ha scosso il mondo con la sua voglia di vivere. La storia di Alfie la conosciamo quasi tutti: un bambino gravemente ammalato, dei genitori che vogliono portarlo via dall'ospedale Alder Hey per curarlo altrove, un ...