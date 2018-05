Così Raggi invita Lombardi a rompere con Zingaretti

Fantasia e coraggio : Così la televisione è diventata privata : TeleBiella, TeleNapoli, TeleReggio, TeleGenova. Te l'hanno mai raccontata la storia delle tv private? Una storia così improvvisata e fantasiosa - proprio come quelle prime trasmissioni dove si ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Cessione Reggina - l’assurda richiesta economica del presidente Praticò : Così è impossibile raggiungere un accordo : Cessione Reggina – La Reggina è concentrata sul campionato di Serie C, in particolar modo obiettivo salvezza vicino dopo il blitz sul campo del Bisceglie, adesso match point contro l’Akragas per chiudere definitivamente i conti. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, alcuni soggetti sono interessati a prelevare il club, la conferma è arrivata dalla stessa società e dal sindaco Falcomatà, si è parlato di trattativa in stato ...

Così Ferrari ha raggiunto e quasi superato Mercedes : E la società americana Astm, prima al mondo in materia, riconosce che simile carburante non si trova in nessun distributore del globo. Va benissimo Così: anche in passato, hanno lasciato evolvere la ...

Lia Quartapelle : Coraggio - ambizione e pluralismo : Così possiamo far rinascere il riformismo : Ma penso anche che la sotto-rappresentazione delle donne in politica, sia un effetto della questione femminile, non una causa. Cioè? Guardiamo fuori dal nostro orticello: il problema è che in Italia ...

La nottata insonne delle mamme : «Facciamoci coraggio - è Così per tutte» : Non si smette di essere genitori quando il sole tramonta. Anzi. A spiegarlo meglio di mille parole è il video in timelapse girato da una mamma blogger americana, Melanie Darnell. Sul suo account Instagram, fitmomma4three, che ha quasi 85 mila follower, ha pubblicato uno spaccato di quello che succede durante la notte ordinaria di una madre (il papà era via per lavoro) con figli ...

Diabete : dispositivo di monitoraggio del glucosio per Tipo 1 : Federazione Diabete Sicilia: importante risultato, il dispositivo di monitoraggio del glucosio fgm a tutte le persone con Diabete di Tipo 1.

Bankitalia - Visco : mai raggiunto utile Così elevato come nel 2017 : Roma, 29 mar. , askanews, La 'bottom line' del conto economico 2017 di Bankitalia, 3,9 miliardi di utile netto, rappresenta 'un risultato mai raggiunto dall'istituto'. Lo ha detto il governatore di ...

Destinazione Marte - gli orti a gravità zero. Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. Lo speciale su SkyTG24 : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Orti a gravità zero… a Roma : Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’ - speciale su Sky : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

“Prima gli insulti. Poi schiaffi e pugni”. Paura per il volto noto della tv. A passeggio - eccolo raggiunto da un gruppo di ragazzi che lo prende di mira. È finita Così (un video che ha sconvolto i social italiani) : Ancora una brutta disavventura, dopo che già nelle scorse settimane si era trovato a vivere una situazione simile. Non c’è davvero pace per l’attore, che proprio in questi giorni aveva tra l’altro parlato pubblicamente delle difficoltà incontrate nel far accettare al proprio padre la sua omosessualità. In compagnia del genitore era stato aggredito nella stazione della Circumvesuviana di Sarno, cittadina in provincia di ...

Eredità inesistenti e prestiti : Così la furbetta di Ciampino raggirava gli anziani : Eredità inesistenti e prestiti: così la furbetta di Ciampino raggirava gli anziani Striscia la Notizia documenta il comportamento violento della “regina della truffa” Continua a leggere L'articolo Eredità inesistenti e prestiti: così la furbetta di Ciampino raggirava gli anziani proviene da NewsGo.

Pd - il disgelo con Raggi e la convergenza con il M5s. Così Zingaretti può fare del Lazio il laboratorio politico nazionale : Parola d’ordine: convergenza. “Tematica” e “politica”, a detta dei protagonisti. La mossa? Un serrato tentativo di disgelo con il Movimento 5 stelle e il recupero di un centrosinistra romano logorato dalle divisioni interne. L’obiettivo finale: costruire un “blocco Roma” in grado di sostenere la scalata alla segreteria nazionale del Pd. Purché si vada a congresso non prima di un anno. E, ovviamente, blindare la propria non-maggioranza in ...