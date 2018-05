Corruzione | chiesto rinvio a giudizio per Roberto Formigoni a Cremona

Corruzione : Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip non c'è reato mafia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l'arresto per l'imprenditore Antonello Montante contestando anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l'ex Presidente degli indu

Corruzione : Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip non c’è reato mafia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto per l’imprenditore Antonello Montante contestando anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l’ex Presidente degli industriali ha sì “intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra”, ma non ci sono elementi ...