Corona e Silvia Provvedi | ecco perché è finita «Per me è diventata trasparente» Video

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati/ Luca Giurato : "Lei ha perso due anni della sua vita" : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono ufficialmente lasciati: dal matrimonio mancato al mea culpa sul settimanale Chi, cosa è successo tra i due?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:52:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - amore finito : Fabrizio Corona torna a parlare delle sue donne: di Silvia Provvedi, con cui è finita, di Belen, a cui è ancora legato e di Nina Moric, che vorrebbe aiutare. Dopo due anni di silenzio e 16 mesi di carcere, Corona torna a parlare in seguito ad un Provvedimento del giudice che gli ha concesso di rilasciare interviste e di utilizzare i social. Le prime dichiarazioni dell’ex dei paparazzi sono tutte legate alle donne della sua vita: Nina ...

Fabrizio Corona/ “Silvia Provvedi? Ecco perché è finita la storia”. La ragazza evita l'argomento sui social : Fabrizio Corona: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:26:00 GMT)

Fabrizio Corona : "Avevo da subito fame di vita e non degli abbracci di Silvia" : Oltre a parlare del suo arresto per la prima volta , Fabrizio Corona spiega al settimanale Chi i motivi che hanno portato alla rottura con Silvia Provvedi. ' Silvia Provvedi non mi ha mai abbandonato -...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? In debito con lei - Belen gran bene - Nina Moric va rispettata" : Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 16 maggio, la clamorosa intervista con Fabrizio Corona che parla per la prima volta, dopo due anni di silenzio e 16 mesi di detenzione, della sua vicenda giudiziaria e della sua vita sentimentale, ora che è tornato libero. «Silvia (Provvedi, ndr) non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Avevo la cella tappezzata delle nostre foto. Sarò sempre in debito ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia li difende a spada tratta a Mattino 5 : "Io so la verità" - ma qual è? : Polemiche oggi a Mattino 5 sulla coppia formata da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ma a difenderli a spada tratta c'è ancora la gemella Giulia: lei conosce la verità ma qual è?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:19:00 GMT)

Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? La rivelazione della gemella Giulia Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di chiedere notizie al riguardo a Giulia Provvedi, ospite a Mattino 5. La giovane ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione precisa. Ma mentre rivelava di non […] L'articolo Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Anello d'oro per rinnovare l'amore : nozze in vista o foto da vendere? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo felici: l'ex re dei paparazzi ha regalato un Anello d'oro con incisi i loro nomi. nozze in vista o trovata pubblicitaria?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:25:00 GMT)

Giulia Provvedi la crisi tra Silvia e Corona non è per colpa di Belen : Giulia Provvedi la sorella di Silvia ospite di “Mattino Cinque” ha raccontato: «La crisi non era assolutamente inerente a quella vicenda e cioè l’incontro tra Fabrizio Corona e Belen che c’è stato qualche giorno fa. Ci sono stati altri problemi, altri motivi che mia sorella stessa ha già spiegato. Le storie bisogna viverle, c’erano altri problemi, la crisi era dovuta ad altro». Tra gli altri motivi, la gelosia di Fabrizio: la stessa Federica ...

