Contratto M5S-Lega | Fornero | tasse e reddito di citadinanza | il costo sale oltre quota

L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio , cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-Cinque ...

Piazza Affari - il Contratto M5S-Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...

Un conto da 100-150 miliardi di euro. Il costo del Contratto M5S-Lega è salatissimo : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle ...

Contratto e accordo di governo - ultima curva : M5s e Lega mirano a finire lunedì - dopo voto e gazebo : Filtrano nuove anticipazioni delle 39 pagine per 29 punti. Al centro i temi economici, sul filo dell'equilibrio con l'Ue, con taglio agli sprechi, ricorso al deficit, revisione dei trattati, flat tax ...

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini "sarà persona seria" : Di Maio "domani voto online" : Governo , ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier , forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro

Contratto M5S-Lega - l'ultima bozza : inseriti i Diplomati magistrali : Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali . Ultim'ora 17/5. L'ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il Contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf