Contratto M5S-Lega | Fornero | tasse e reddito di citadinanza | il costo sale oltre quota

Governo Lega-M5S - il nuovo Contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

L'Italia giallo-verde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio , cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-Cinque ...

Piazza Affari - il Contratto M5S-Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...

Un conto da 100-150 miliardi di euro. Il costo del Contratto M5S-Lega è salatissimo : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle ...

Contratto e accordo di governo - ultima curva : M5s e Lega mirano a finire lunedì - dopo voto e gazebo : Filtrano nuove anticipazioni delle 39 pagine per 29 punti. Al centro i temi economici, sul filo dell'equilibrio con l'Ue, con taglio agli sprechi, ricorso al deficit, revisione dei trattati, flat tax ...

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo , ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier , forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Contratto M5S-Lega - l’ultima bozza : inseriti i Diplomati magistrali : Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali . Ultim’ora 17/5. L’ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e […] L'articolo Contratto M5S-Lega , l’ultima bozza : inseriti i ...

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il Contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf