Contratto Lega-M5s | si parla di rimpatrio Ma per realizzarlo servono 27 anni di voli

Lega - M5S - c’è l’ok definitivo al Contratto : È terminato l’incontro Di Maio e Salvini. L’accordo sul programma è stato siglato definitivamente. Sciolti i nodi relativi ai 6 punti in sospeso. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo

Flat tax - taglio delle pensioni : le novità Il Contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Contratto di governo M5S-Lega : l'ultima bozza : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

Contratto Governo M5s-Lega e Pensioni/ Quota 100 - Quota 41 - Opzione donna e assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Contratto di Governo M5s-Lega. Via la Legge Fornero con Quota 100, Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:26:00 GMT)

Giorgia Meloni demolisce il Contratto Lega-M5s : 'Lavoro e Sud' - le due pesantissime accuse : L'ultima cannonata di Giorgia Meloni sull'accordo tra Lega e M5s arriva dopo che la leader di Fratelli d'Italia ha letto il contratto siglato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Le parole sono ...

M5S-Lega - ecco il Contratto. Via la legge Fornero e tagli alle pensioni. In rosso gli 11 nodi ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

M5s-Lega - Brunetta insiste : “Preoccupato per lo spread. Nel 2011 fu speculazione - oggi è reazione alle follie del Contratto” : “Il contratto di governo? Mi sembra un libro dei sogni, con molti errori, alcuni svarioni e tantissimi pericoli dal punto di vista democratico e istituzionale, dilettanti allo sbaraglio”. Renato Brunetta, arrivando alla Camera dei Deputati boccia senza appello il lavoro messo in piedi da M5S e Lega. E torna ad agitare lo spauracchio dello spread, facendo dei distinguo con la situazione del 2011, quando cadde il governo Berlusconi a ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il Contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

GOVERNO - TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO/ Premier M5s - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:30:00 GMT)

Governo M5S-Lega : "Contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...

Monti : "Nel Contratto M5S-Lega alcune idee infattibili" : Anche se la bozza del contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega diffusa ieri dall'Huffington Post è, secondo quanto detto dalle stesse forze politiche in ballo, superata, sta facendo molto discutere in queste ore. Si tratta comunque di una bozza che è effettivamente esistita ed è stata ritenuta valida fino al 14 maggio, giorno in cui, tra l'altro, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio ...

Governo M5s-Lega - ecco l'ultima bozza di Contratto : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo © Riproduzione riservata 17 maggio 2018 I COMMENTI DEI ...

[Il punto] Il Contratto Lega-M5s è vecchio come un disco in vinile degli anni '80 : L'unico problema è che per gli italiani non c'è più la possibilità di ipotecare il futuro a causa della cattiva politica. Questa volta si va a sbattere davvero, come capitato ai nostri cugini ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo Contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...