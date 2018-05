Contratto governo | nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione Ma ultima

ilfattoquotidiano

: Il contratto del governo del cambiamento pubblicato su @HuffPostItalia è stato scritto da Houdini, Torquemada, Gatt… - mattiafeltri : Il contratto del governo del cambiamento pubblicato su @HuffPostItalia è stato scritto da Houdini, Torquemada, Gatt… - meb : Ho letto le bozze del contratto di Governo su Huffington Post. Se è vero quello che c’è scritto nel programma non i… - HuffPostItalia : Un Comitato di conciliazione (parallelo al Consiglio dei ministri) Ecco il contratto di governo integrale su cui s… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nell’deldiLega-M5s c’èladeiper l’Alta velocità. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso il 16 maggio in serata dal tavolo tecnico, è ora in mano ai due leader per avere le ultime limature politiche. E tra i temi in discussione ci sono sicuramente le grandi opere, su cui Carroccio e 5 stelle hanno dimostrato idee diverse. In una delle ultime bozze, in merito alla Tav nello specifico si legge: “Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia, ci impegniamo a ...