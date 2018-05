Contratto e accordo di governo | ultima curva | M5s e Lega mirano a finire lunedì | dopo

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al Contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Chiuso... Anzi - no. M5S annuncia l'accordo sul Contratto di governo - Lega prudente : Per il Movimento 5 Stelle è fatta, per la Lega ancora no. È quasi uno stanco rituale degli ultimi giorni quello che si sviluppa sul contratto per il governo del cambiamento. Finisce un lungo incontro alla Camera fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e subito fonti del Movimento fanno trapelare che i leader hanno fatto "passi avanti significativi sul premier", mentre "sono stati sciolti tutti i nodi del contratto".A stretto giro tocca ...

Nuova bozza di Contratto M5S-Lega - molti punti di disaccordo : flat tax - alta velocità e vaccini : Nuova bozza del contratto di governo Lega-M5S, risalente a iera sera e diffusa da Repubblica. Nel documento sono sottolineate molte parti in sospeso che i capi politici avrebbero dovuto ridiscutere.Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Contratto è perno di questo accordo. E’ il momento del coraggio - se ci riusciamo sarà una bomba!” : “Chi ha coraggio ci dia una mano e se riusciamo allora è la grande occasione per il cambiamento. I presupposti ci sono? Dipende, ma se ci riusciamo sarà una bomba”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video su facebook. “C’è un momento per la paura e uno per il coraggio. questo è il momento del coraggio di andare fino in fondo”, spiega Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: “Contratto è perno di ...

Di Maio : chiesto a Mattarella altri giorni per Contratto - Salvini d'accordo : Roma, 14 mag. , askanews, 'Sia io che Salvini siamo d'accordo che di nomi, pubblicamente, non ne facciamo e abbiamo chiesto il tempo per concludere il contratto di governo. Abbiamo chiesto ancora dei ...

M5S-Lega : accordo vicino sul Contratto. Si tratta anche oggi per chiudere : Più semplice potrebbe rivelarsi l'intesa sui ministri: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio; alla Lega la guida dei dicasteri Interno, Sviluppo ...

Contratto per il governo del cambiamento : la bozza dell'accordo Lega 5 stelle è pronta : "Contratto per il governo del cambiamento". È questo il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di...

Prima bozza di Contratto tra M5S e Lega. Salvini : «C’è l’accordo su punti-chiave» : L’incontro tra i due leader e le delegazioni a Milano. Il capo del Carroccio: «Se la compatibilità arriva all’80% si parte»

Pronta la bozza del Contratto M5S-Lega. Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi” : «Se la compatibilità arriverà all’80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato». Matteo Salvini lascia la riunione con il M5S a Milano dove si sta discutendo la bozza per il contratto di governo. Secondo Salvini, comunque, c’è accordo «sui punti caldi» come tasse, pensioni e immigrazione. Parere confermato da Di Maio che ha spiegato: «la trattativ...

M5S-Lega - Salvini : accordo con i 5 stelle sui punti chiave del Contratto : Nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 stelle e della Lega. Le delegazioni ...

