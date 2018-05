Contratto di Governo M5s-Lega In pensione con Quota 100 | Quota 41 e Opzione donna

Contratto Governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Piazza Affari apre in rialzo - lo spread rientra sotto quota 150 punti. Il Contratto di governo è chiuso - i mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...

Ecco il Contratto di governo ma sui punti più spinosi decidono Salvini e Di Maio : Fuori i riferimenti all’uscita dall’euro, dentro i vaccini, con la raccomandazione di garantire «il giusto equilibrio tra diritto all’istruzione e diritto alla salute». Nelle 39 pagine del «contratto di governo» – definito dagli sherpa di Lega e M5S, ma ancora in sospeso su alcuni punti, i più spinosi, affidati alla mediazione dei due leader in un vertice serale – spuntano nuovi argomenti e ne vengono esclusi altri, come lo studio delle ...

Governo - trattativa Di Maio-Salvini : ecco i punti salienti del Contratto [LIVE] : 07:45 - Nella giornata di ieri M5S e Lega hanno terminato il tavolo tecnico, concludendo il contratto di Governo che dovrà rappresentare la base di partenza sulla quale inizierà la sua azione il nuovo esecutivo formato da grillini e leghisti. Si tratta di un documento di 29 pagine, all’interno del quale sono stati trattati diversi punti. ecco i più significativi: Flat Tax Reddito di cittadinanza Fine delle sanzioni nei confronti della ...

Il Contratto di governo tra M5s e Lega spiegato in 13 punti : Ancora stallo sulla premiership tra M5s e Lega. Dopo che mercoledì si erano detti entrambi pronti a fare un 'passo di lato', nel corso della riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sarebbero emersi da parte dei Cinque stelle delle proposte significative in alternativa al nome del capo politico del Movimento. E la trattativa si sarebbe arenata nuovamente sul nome di Di Maio. La trattativa va avanti a oltranza. La ...

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il Contratto di governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

Governo - patto M5S-Lega e Contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...

Lega-M5S - chiuso il Contratto di governo. Il Colle : il presidente non guarda bozze : I colloqui sono andata avanti tutta la giornata, i due leader ostentano ottimismo. Salvini: «Noi agli Interni per garantire la difesa dei confini» |

Governo M5S-Lega - il Contratto di Salvini e Di Maio : l’ultima bozza in 39 pagine : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Governo 5S-Lega - Contratto chiuso. Non c è uscita dall euro. Si tratta a oltranza sul premier. Salvini 'Un leghista al Viminale' : Altri rumors davano Di Maio verso il ministero del Lavoro, Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o all'Economia, e Matteo Salvini, o un altro esponente 'pesante' della ...

Governo - chiuso Contratto Lega-M5s/ Ma Di Maio e Salvini fanno paura all’Europa… : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:19:00 GMT)

Ue - debito - vaccini e migranti : pronto il Contratto di governo tra M5S e Lega : Niente uscita dall’euro ma solo la possibilità di una revisione dei trattati Ue nel documento di oltre 40 pagine redatto da Lega e M5S, che sarà sottoposto a Salvini e Di Maio, ai quali spetta il compito di sciogliere gli ultimi nodi rimasti. Nel fine settimana il testo sarà sottoposto ai cittadini in varie modalità. Intanto il Quirinale fa sapere di attendere il testo completo dell’accordo, non più una semplice bozza, prima di effettuare le ...

Governo - M5s e Lega chiudono il "Contratto". Ora si tratta a oltranza sul premier : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del Governo andasse Di Maio, allora la squadra di Governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Contratto di governo - ecco l’ultima bozza : ricalcolo del debito e stop alle sanzioni contro la Russia : l’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro