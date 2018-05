Contratto di governo | le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega | ecco il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) Ci sono le 5da cui è nato e su cui è cresciuto il. Ci sono i migranti e ladel Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla Tav, tanto voluto dai grillini. Ci sono le misure anti-corruzione. Ildel primogiallo-verde,, è il risultato di un lavoro impossibile: condensare due programmi elettorali vicini su alcuni punti e diversissimi su altri e cercare di farli parlare insieme. Per questo c’è un comitato di conciliazione: è un organo che viene tirato in causa nelle “divergenze” e deve appianare le differenze ...