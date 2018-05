Contratto 5S-Lega fa crollare Mps

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo , ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier , forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Contratto M5S-Lega - l’ultima bozza : inseriti i Diplomati magistrali : Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali . Ultim’ora 17/5. L’ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e […] L'articolo Contratto M5S-Lega , l’ultima bozza : inseriti i ...

Contratto Lega-5stelle : "Comunque vada da lunedì il Governo sarà nelle mani di Mattarella" : "Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella" . Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta....

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il Contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf