Continua a crescere lo spread | allerta sui mercati

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2018 : Italia per Continuare a crescere e progredire nella canadese : Carlo Tacchini, Nicolae e Sergiu Craciun: saranno loro le punte di diamante anche per la Coppa del Mondo 2018 nel comparto della canadese nella Canoa velocità Italiana, in quella che è la stagione che segna metà strada verso le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Agli Europei di Plovdiv 2017 è arrivato uno splendido bronzo nella specialità olimpica del C2 1000 metri proprio grazie ai fratelli Craciun. Al contrario il poliziotto verbanese, ...

Rifiuti - Net Spa Continua a crescere : operatività a 31 - 5 milioni di euro e raccolta differenziata oltre il 65% : continua a crescere Net Spa. La più grande azienda di igiene urbana del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2017 con un valore della produzione di quasi 31 milioni e mezzo di euro e un margine operativo lordo che si è attestato oltre un milione e 800 mila euro. L’utile è stato di 464 mila euro. Il bilancio, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta dello scorso 8 maggio, descrive una società in ottima salute ...

Oreo Continua a crescere nella distribuzione di Android di maggio 2018 : Le notizie interessanti in questo momento arrivano quasi tutte Google I/O 2018, ma ciò non vuol dire che siano le uniche: anche la developer dashboard è stata aggiornata coi i numeri relativi alla distribuzione della piattaforma Android del mese di maggio 2018, evidenziando come Oreo stia continuando a crescere, toccando quota 5,7%. L'articolo Oreo continua a crescere nella distribuzione di Android di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Il 31% degli italiani vuole il voto subito. La Lega Continua a crescere e il cdx tocca quota 39% : Il 31% degli italiani vorrebbe un ritorno immediato al voto, il 21% propende invece per un governo M5S-Lega senza Berlusconi e solo l'8% gradirebbe un esecutivo M5S-Pd. In questo contesto di stallo, la Lega continua a crescere e spinge la coalizione del centrodestra al 39%.continua a leggere

Italia - Continuano a crescere i prezzi alla produzione : Prosegue anche a marzo 2018 l'accelerazione della crescita dei prezzi alla produzione dell'industria , caratterizzata da incrementi tendenziali positivi a partire da dicembre 2016 e da una dinamica ...

Def - per il Governo l'Italia Continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

Spagna - Continua a crescere la disoccupazione : Sale più del previsto la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 1° trimestre 2018 , il tasso di disoccupazione è salito, portandosi al 16,74% di 20 centesimi di punto rispetto all'ultimo trimestre ...

M5S doppia (quasi) il Pd. E la Lega Continua a crescere : Il Movimento Cinque Stelle continua a rafforzarsi: anche questa settimana è il primo partito, con circa il 34%. Quasi il doppio del Pd, che invece scende al 17,6%. È quanto emerge dalla media dei sondaggi YouTrend per Agi. Un altro dato interessante riguarda la Lega, che continua a crescere ed è stimata oggi al 20,7%. Sale leggermente anche Forza Italia (12,5%), mentre restano stabili tutti gli altri, con FDI al 4,1% e LeU ...

Netflix Continua a crescere sempre più : Se già la sua partenza è stata col botto, Netflix non accenna a d arrestare la sua crescita, oltreoceano ma sempre più anche in Europa e nella stessa Italia. La piattaforma statunitense di streaming ha infatti toccato quota 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, confermando i grandiosi numeri di crescita della fine dello scorso anno. Nel Q4 2017 i nuovi clienti erano cresciuti in ...

Nel Regno Unito i prezzi delle case Continuano a crescere : Teleborsa, - Il mercato immobiliare del Regno Unito mostra a febbraio una crescita dei prezzi delle abitazioni , più contenuta rispetto a quella registrata nel mese precedente. Secondo il rapporto ...

Toscana Life Sciences Continua a crescere : nel 2017 risorse sul territorio per oltre 25 milioni : continua la crescita di Toscana Life Sciences che si conferma punto di riferimento per il settore delle scienze della vita e attrattore di risorse e progetti. A confermarlo sono i numeri del bilancio consuntivo 2017 approvato venerdì 13 aprile dal consiglio di amministrazione di TLS. Il trend positivo è il risultato di una ricetta vincente i cui ingredienti sono: la concentrazione e la contaminazione di competenze, la condivisione di piattaforme ...

Siria : Continua a crescere la tensione tra Usa e Russia Video : continua a crescere la tensione tra #Stati Uniti e #Russia dopo l'attacco chimico a Duma attribuito al regime di Damasco, che a sua volta chiede l'intervento dell'Opac per indagare. La richiesta di Washington Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di votare la bozza di risoluzione per istituire un nuovo ordine e d'inchiesta sull'uso delle armi chimiche in #Siria. Intanto il presidente Trump ha annullato la sua ...

