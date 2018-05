Congresso Uiltec - confronto internazionale su lavoro e diritti : Napoli, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – lavoro , diritti , sviluppo. In Europa e nel mondo. Questi i temi che oggi sono stati al centro della tavola rotonda ‘Industria e manifattura, scenari a confronto ’, tenutasi al Congresso nazionale della Uiltec , alla stazione marittima di Napoli, moderata dal giornalista Massimo Mascini. Un confronto sulle prossime sfide del lavoro , dell’industria e del sindacato. Come ha sottolineato ...

Sindacato : Uiltec - a Napoli al via II Congresso nazionale : ... è consapevole - sottolinea una nota - 'che deve adoperarsi per far valere il valore centrale del lavoro, per risollevare stabilmente le sorti dell'economia, per incalzare le modalità fin troppo ...