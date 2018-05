: Confisca dei beni a Carminati e Buzzi - TelevideoRai101 : Confisca dei beni a Carminati e Buzzi - RaRoby56 : Mafia capitale, confisca dei beni per Carminati e Buzzi. Opere d'arte, conti correnti, immobili e auto per milioni… -

Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma hato(finora sotto sequestro) per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul 'Mondo di mezzo'. I giudici, dopo il sollecito della Procura a febbraio, hannoto, tra le altre cose, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, terreni, magazzini e depositi.(Di giovedì 17 maggio 2018)