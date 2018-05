Confisca dei beni a Carminati e Buzzi : 19.39 Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha Confiscato beni (finora sotto sequestro) per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul 'Mondo di mezzo'. I giudici, dopo il sollecito della Procura a febbraio, hanno Confiscato, tra le altre cose, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, terreni, magazzini e depositi.

A Milano il Festival dei beni Confiscati alle mafie : tutti gli eventi - : La sesta edizione della kermesse, organizzata dal Comune, è stata inaugurata l'11 aprile e termina il 16. Gli eventi si svolgono in 187 unità immobiliari sottratte alla criminalità organizzata. Per ...

Cosimo Balsamo - ecco chi era il killer di Brescia : dagli assalti con la banda dei Tir all’ossessione per la Confisca dei beni : Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “banda dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi ...

Gestione illecita dei beni Confiscati : radiata Silvana Saguto :

Nuovo consiglio direttivo per l'Agenzia dei beni Confiscati : Insediamento del Nuovo consiglio #direttivo dell'Agenzia nazionale dei #beni confiscati alla criminalità, nella giornata di ieri. Costituito con decreto ministeriale, l'organismo è stato ampliato ...

Camorra : Confiscati 100 mln a un imprenditore dei Casalesi : Si tratta di Alfonso Letizia di Casal di Principe, ritenuto uno dei referenti economici del clan dalla fine degli anno 80 - Vendeva il calcestruzzo dei Casalesi, in regime di monopolio imposto dalla ...

Camorra : la DIA Confisca 100mln a imprenditore collegato al clan dei Casalesi : Per la cronaca, l'ospitalità di Letizia non sarà sufficiente a nascondere Bardellino, che sarà così costretto a fuggire in Brasile, dove verrà ucciso il 26 maggio del 1988. Omicidio avvenuto in ...