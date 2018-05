Confisca beni per mln a Carminati-Buzzi

Evade Iva per 260mila euro - Confiscati beni : I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per un valore di oltre 360 mila euro, emesso dalla Corte d'Appello di Reggio, nei ...

Reggio - evasione fiscale : Confiscati beni per 360 mila euro a imprenditore reggino : Reggio CALABRIA - Nell'ambito dell'attività Istituzionale volta alla tutela delle entrate statali ed al contrasto dell'evasione fiscale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno ...

Roma - Libera contro nuovo regolamento sui beni Confiscati : “Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi” : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte “a finalità lucrative”, seppure “in via residuale”. Concetto, quest’ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una “pericolosa indeterminatezza”. La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

Sicilia : Fava (Centopassi) - riportare a legalità i beni Confiscati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il simultaneo furto di tutti i trattori della cooperativa "Lavoro e non solo", che gestisce a Canicattì molti terreni confiscati a Cosa Nostra, potrebbe avere una firma inequivocabile: quella della mafia. riportare alla legalità i beni confiscati, dare nuovo lavoro, d

Mafia - Confisca beni a imprenditore : 8.29 La Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'operazione "Astrea" ha confiscato definitivamente il patrimonio di Giuseppe Rocco Rechichi,noto imprenditore reggino ritenuto appartenente alla 'ndrangheta,alla cosca dei Tegano. Il valore stimato è in 50 milioni di euro. L'imprenditore è accusato, insieme ad altre 11 persone,di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso per aver posto in essere fittizie intestazioni di ...

Ndrangheta : Confisca beni ad affiliato : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 14 APR - I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto di confisca, emesso dal Tribunale, di beni finanziari ...

A Milano il Festival dei beni Confiscati alle mafie : tutti gli eventi - : La sesta edizione della kermesse, organizzata dal Comune, è stata inaugurata l'11 aprile e termina il 16. Gli eventi si svolgono in 187 unità immobiliari sottratte alla criminalità organizzata. Per ...

Milano - al via festival beni Confiscati : Le 187 unità immobiliari confiscate alla criminalitàorganizzata e in carico al Comune di Milano ospiterannoincontri, spettacoli, musica, proiezioni, presentazioni di librie attività per bambini. La ...

Cosimo Balsamo - ecco chi era il killer di Brescia : dagli assalti con la banda dei Tir all’ossessione per la Confisca dei beni : Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “banda dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi ...

Gestione illecita dei beni Confiscati : radiata Silvana Saguto : Approfondimenti Cadono i petali di Silvana Saguto: favori e patrimoni 'scippati', scatta maxi sequestro 20 ottobre 2016 Silvana Saguto rompe il silenzio: 'Ho zittito Totò Riina, ora ho 18 euro sul mio ...

Gestione illecita di beni Confiscati - Silvana Saguto radiata dalla magistratura : La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha invece assolto Muntoni e Virga