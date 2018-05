Confisca beni per mln a Carminati-Buzzi

Mondo di mezzo - Tribunale Confisca beni a Carminati Buzzi e altri imputati : Si diceva che fosse un tesoro da 150 milioni di euro. Opere d’arte, quadri di pregio, terreni e fabbricati. E ancora: libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli. Sono i beni, per un valore di decine di milioni di euro, che il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Roma ha disposto la confisca nell’ambito del procedimento al Mondo di mezzo, attualmente arrivato al secondo grado di giudizio dopo la sentenza del luglio ...

Mafia Capitale : Confiscati beni per milioni di euro a Carminati - Buzzi & co : A Massimo Carminati e a Salvatore Buzzi, entrambi condannati nel processo scaturito dall'inchiesta di Mafia Capitale e personaggi chiave del cosiddetto "Mondo di Mezzo", sono stati confiscati beni ...

Confisca dei beni a Carminati e Buzzi : 19.39 Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha Confiscato beni , finora sotto sequestro, per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul 'Mondo di mezzo'. I giudici, dopo il sollecito della Procura a febbraio, hanno Confiscato, tra le altre cose, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e ...

Mondo di Mezzo - Confisca beni per milioni di euro a Buzzi e Carminati - : Nel mirino anche opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito e immobili. Per il tribunale i soggetti sono "pericolosi socialmente". Coinvolto oltre che ai due imputati eccellenti del processo , ...

Confisca dei beni a Carminati e Buzzi : 19.39 Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha Confiscato beni (finora sotto sequestro) per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul 'Mondo di mezzo'. I giudici, dopo il sollecito della Procura a febbraio, hanno Confiscato, tra le altre cose, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, terreni, magazzini e depositi.

Mondo di Mezzo - Confisca beni per milioni di euro a Buzzi e Carminati : Mondo di Mezzo, confisca beni per milioni di euro a Buzzi e Carminati Nel mirino anche opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito e immobili. Per il tribunale i soggetti sono "pericolosi socialmente". Coinvolto oltre che ai due imputati eccellenti del processo , anche il bracco destro di ...

Confisca beni per mln a Carminati-Buzzi : ... 17 MAG -Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha proceduto alla Confisca di beni , fino ad ora sotto sequestro, per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul Mondo di ...

Evade Iva per 260mila euro - Confiscati beni : I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per un valore di oltre 360 mila euro, emesso dalla Corte d'Appello di Reggio, nei ...

Reggio - evasione fiscale : Confiscati beni per 360 mila euro a imprenditore reggino : Reggio CALABRIA - Nell'ambito dell'attività Istituzionale volta alla tutela delle entrate statali ed al contrasto dell'evasione fiscale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno ...

Roma - Libera contro nuovo regolamento sui beni Confiscati : “Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi” : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte “a finalità lucrative”, seppure “in via residuale”. Concetto, quest’ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una “pericolosa indeterminatezza”. La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

Sicilia : Fava (Centopassi) - riportare a legalità i beni Confiscati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il simultaneo furto di tutti i trattori della cooperativa "Lavoro e non solo", che gestisce a Canicattì molti terreni confiscati a Cosa Nostra, potrebbe avere una firma inequivocabile: quella della mafia. riportare alla legalità i beni confiscati, dare nuovo lavoro, d

Sicilia : Fava (Centopassi) - riportare a legalità i beni Confiscati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “Il simultaneo furto di tutti i trattori della cooperativa “Lavoro e non solo”, che gestisce a Canicattì molti terreni confiscati a Cosa Nostra, potrebbe avere una firma inequivocabile: quella della mafia. riportare alla legalità i beni confiscati, dare nuovo lavoro, dimostrare che l’attività di contrasto alle mafie conviene è la grande sfida civile di questi anni. Una sfida di cui ...

Mafia - Confisca beni a imprenditore : 8.29 La Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'operazione "Astrea" ha confiscato definitivamente il patrimonio di Giuseppe Rocco Rechichi,noto imprenditore reggino ritenuto appartenente alla 'ndrangheta,alla cosca dei Tegano. Il valore stimato è in 50 milioni di euro. L'imprenditore è accusato, insieme ad altre 11 persone,di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso per aver posto in essere fittizie intestazioni di ...

Ndrangheta : Confisca beni ad affiliato : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 14 APR - I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto di confisca, emesso dal Tribunale, di beni finanziari ...