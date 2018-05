ilpiacenza

: Confagricoltura: «Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?» - ilpiacenza : Confagricoltura: «Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?» - Confagricoltura : RT @RaffaeleCirone: Italia e Federazione #Apicoltori Italiani-FAI sostengono la Giornata Mondiale dell’Ape. Sarà celebrata il 20 Maggio 201… - Troteastro : Anche Trote Astro quest'anno sarà presente al CIBUS International Food Exhibition! Vi aspettiamo domani 10 maggio d… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Daniela Savi riconfermata sindaco di Leonardo Spa 3 Badante o convivente more uxorio? 4 Dop e Igp, valore aggiunto per produttori e territorio In un mondo che sta a sentire le ragioni di tutti, tranne che quelle di coloro che sono impegnati a produrre, succedeche trovi spazio la lamentela nei confronti dei dissuasori sonori utilizzati, con ...