Concorso Allievi Finanzieri | si recluta a giugno 2018

(Di giovedì 17 maggio 2018) Eccoci con ulteriori novita' inerenti al settore lavorativo VIDEO. La Guardia di Finanza ha bandito unpubblico, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 380per l'annonel quale hanno la facolta' di concorrere: i volontari in ferma prefissata di un anno c.d. ''VFP1'' che hanno attuato al termine di presentazione dell'istanza almeno 7 mesi nel suddetto stato ossia in rafferma annuale c.d. ''VFP1T'' in servizio. Gli aspiranti in servizio in funzione di volontari in ferma prefissata di 1 anno c.d. ''VFP1'' sono tenuti ad aver ultimato il sopracitato periodo alla data del reale incorporamento; i volontari in ferma prefissata di 1 anno c.d. ''VFP1'' in congedo che hanno concluso l'inerente ferma cioè in ferma quadriennale c.d. ''VFP4'' in servizio oppure in congedo; i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie appena citate. Ecco ...