Con Black Ops 4 | Activision e Treyarch mostrano il futuro che attende Call of Duty

Activision presenta il multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 Con un adrenalinico trailer : L'evento reveal di Call of Duty: Black Ops 4 si è aperto solo qualche minuto fa con un esplosivo gameplay trailer del multiplayer del gioco, previsto per il 12 ottobre 2018 su PC, PS4 e Xbox One.Il trailer è utile per avere un assaggio della velocità dell'azione di questo comparto multigiocatore, e per avere conferma del fatto che questo nuovo capitolo sarà completamente "boots on the ground". Insomma, niente corsi sui muri e salti col jetpack, ...

Spike Lee travolge Cannes Con il suo «BlacKkKlansmann» (e un monologo anti-Trump) : È stato davvero un ritorno in grande, quello di Spike Lee al 71esimo festival di Cannes. BlacKkKlansmann, il suo nuovo film presentato qui in concorso (il titolo sta per «L’uomo nero del Klan»), ha elettrizzato la Croisette, accolto da lunghi applausi e una standing ovation alla premiere (la reazione più entusiasta registrata al festival finora). Un’occasione preziosa per ricucire i rapporti del regista americano con il festival francese, ...

La Confezione della versione Switch di Call of Duty : Black Ops 4 spunta in un GameStop : Del possibile arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 su Switch si era già parlato negli scorsi mesi arrivando anche a una ipotesi sicuramente curiosa: l'uscita di una modalità battle royale standalone sulla piattaforma Nintendo.Questi rumor tornano di attualità nella giornata di oggi grazie a un'immagine condivisa su Twitter e segnalata da MyNintendoNews. L'immagine in questione mostra delle confezioni del gioco per l'appunto in versione Switch. Un ...

The Blacklist 6 Confermato - la NBC dà l’okay alla sesta stagione : The Blacklist 6 è stato confermato! Ottime notizie per i fan del Blacklister interpretato da James Spader. La sesta stagione della serie crime con protagonista Megan Boone tornerà presto sul piccolo schermo internazionale. The Blacklist 6 è una delle ultime conferme del network americano e segue a ruota l’ondata di rinnovi e cancellazioni avvenuti in questi ultimi giorni. The Blacklist 6, la serie cult continua The Blacklist 6 è uno degli ...

Il successo di Black Panther e i parchi a tema spingono i Conti di Disney : MILANO - Walt Disney ha chiuso il suo secondo trimestre fiscale con profitti e ricavi superiori alle stime grazie alla divisione cinematografica, che ha goduto del successo di 'Black Panther'. Nel ...

BlackBerry - monitorare i Conducenti per la sicurezza dei veicoli autonomi ? : La tecnologia ha molti potenziali vantaggi per le persone, l'ambiente e l'economia. Di recente, tuttavia, in conseguenza di tragici incidenti causati dalle auto in modalità self-driving, sta facendo ...

Milano - corteo anarchici Contro Eni e multinazionali/ Ultime notizie : black bloc e rischio sContri : Milano, corteo anarchici contro Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le Ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:53:00 GMT)

I nuovi video di Call of Duty : Black Ops 3 si Concentrano su Operation Swarm : Se siete già a conoscenza del nuovo evento della community di Call of Duty: Black Ops 3 e vi state chiedendo se dovreste tornare a giocare allo sparatutto pubblicato nel 2015, allora forse questa è la notizia che fa per voi. Lo sviluppatore Treyarch ha rilasciato alcuni trailer negli ultimi due giorni e tutti si concentrano su Operation Swarm.Come riporta Dualshockers, ciascuno dei quattro trailer si concentra su una diversa parte dei contenuti ...

The Blacklist 5×22 : Liz e Red - lo sContro in corsa nel finale di stagione : The Blacklist 5×22 trama e promo – L’ultimo episodio andrà in onda sulla NBC mercoledì, 16 maggio 2018, e si intitolerà “Sutton Ross (#17)“. Il finale di stagione ci svelerà finalmente la verità sulle ossa? Sembra proprio di sì, dato che la trama di The Blacklist 5×22 ruota proprio attorno a questo particolare. Si chiude il cerchio e la conclusione della serie Tv regalerà un po’ di giustizia anche a Liz. O ...

Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto arrestato a New York Con gli attivisti di Black Lives Matter : Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto ha pagato caro il suo impegno sociale: la polizia newyorchese ha riferito che l'attore è stato arrestato durante una protesta del movimento Black Lives Matter a Manhattan. L'interprete di Asher in How to Get Away with Murder, la serie ABC in cui recita al fianco del premio Oscar Viola Davis, stava marciando con il gruppo di attivisti NYC Shut It Down, nella zona di Harlem a New York la notte del ...

SContri Parigi - prefetto : 109 black bloc fermati : Hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese durante i cortei per festeggiare il primo maggio. Gerard Collomb, ministro dell'Interno: 'Parte della classe politica' fomenta Scontri -

Primo maggio - sContri Parigi : 109 black bloc arrestati/ Ultime notizie - Festa lavoro : Macron Condanna violenze : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le Ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:02:00 GMT)

Call of Duty : Black Ops III riceve nuove armi e modalità Con Operation : Swarm : Se siete tra coloro ancora impegnati in Call of Duty: Black Ops III allora sorprendentemente avrete qualche nuovo contenuto con cui arricchire l'esperienza di gioco. Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Treyarch e l'editore Activision hanno rivelato Operation: Swarm per lo sparatutto in prima persona, che terrà impegnati i fan fino al reveal ufficiale di Black Ops 4 tra un paio di settimane.Prima di tutto, Operation: Swarm aggiunge una ...