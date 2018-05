Figc - vertice tra le Componenti : presenti anche Abete e la Lega di B : Ha preso il via presso la sede della Lega nazionale dilettanti l'incontro tra le componenti di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia. Al centro del summit, che segue altri incontri avvenuti nelle settimane scorse, ...

Componenti Figc - summit a Roma e prove dialogo con Lega A e B : Lega Pro, Lega Dilettanti, Assocalciatori e Arbitri, le quattro Componenti che hanno individuato il nome di Giancarlo Abete come candidato presidente della Federcalcio, proseguono negli incontri al fine di depositare le firme e chiedere l’assemblea elettiva della Federcalcio entro l’estate. Domani mattina verso le 11 a Roma, Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia, Damiano Tommasi e Marcello Nicchi si ritroveranno di nuovo. Al summit ...

Componenti Figc : “unanimità su Abete per sua grande competenza” : “Sul nome di Abete c’è stata un’unanimità per la grande competenza, esperienza e la capacità dimostrata in passato di saper aggregare le Componenti federali”. E’ quanto si legge nel comunicato con cui Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia hanno ufficializzato la candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Figc, dopo la riunione delle Componenti federali andata in scena oggi a Roma. “L’auspicio di ...

Incontro tra Componenti Figc - due nomi per la presidenza : Sono due i nomi al momento in lizza per un’eventuale candidatura alla presidenza della Figc. La rosa, secondo quanto si apprende, si è ristretta dopo l’Incontro tra i vertici di Lega dilettanti, Associazione italiana calciatori, Associazione italiana arbitri e Lega Pro andato in scena questa mattina nella sede romana della Lnd e durato circa due ore. Una nuova riunione avrà luogo domani, con l’obiettivo condiviso di uscire ...

Figc - anche Nicchi a incontro Componenti : ROMA, 8 MAG - All'incontro tra Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro e Aic sulla governance ha partecipato anche il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi. Uscendo al termine ...