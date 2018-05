Commissione Ue - L' Italia deferita alla Corte di giustizia per i livelli di PM10

Commissione UE all'Italia : "Si rispettino i conti" : In questi giorni di lavori frenetici tra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle, l'Europa sembra scrutinare ogni movimento, soprattutto dopo la diffusione delle bozze del contratto di governo che prevede anche interventi in UE.Oggi a lanciare un appello al nostro Paese è stato il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis, che rispondendo in Parlamento UE a domanda diretta, ha così risposto:Non commentiamo sulle ...

Commissione Ue - su inquinamento e Xylella domani scatta il deferimento dell'Italia : I livelli di Pm10 restano troppo elevati non solo in diverse aree della Val Padana, che è una delle pianure meno ventose del mondo a causa della sua particolare orografia, ma anche in altre aree ...

Congedi più lunghi e meglio pagati per i genitori - l'Italia dice no alla Commissione Ue : Quando si parla di dare più tempo e più risorse ai genitori per conciliare meglio vita e lavoro e dividere più equamente i carichi famigliari tra mamma e papà, ecco che in Europa qualcosa si inceppa: era successo...

[Il retroscena] Il Pd vuole la presidenza della Commissione di controllo sui Servizi Segreti e consegna la Rai a Forza Italia : Per la cronaca l'esponente azzurro più titolato a guidare la Vigilanza Rai sarebbe l'ex capogruppo al Senato Paolo Romani, che è stato a più riprese ministro per le Comunicazioni. Per aggirare questo ...

Monito della Commissione Europea - la crescita dell'Italia calera' nel 2019 : Immediata giunge la replica del Tesoro, che in una nota sottolinea: "È opinione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la contabilità definitiva del 2018, che potrà essere apprezzata ...

Smog : la Commissione UE pronta a deferire l’Italia alla Corte di Giustizia : Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria e Romania la prossima settimana potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia per aver violato le norme europee antiSmog. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbe essere adottata mercoledì prossimo per essere annunciata giovedì 17 maggio. La Commissione sarebbe pronta a deferire alla Corte sei dei nove paesi convocati a Bruxelles alla fine di gennaio 2018 a causa delle ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Commissione Ue su stallo Italia - Moscovici “zero sforzi sul deficit” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Commissione Ue giudica lo stallo politico in Italia, Pierre Moscovici "sforzi su deficit del governo pari a zero" (3 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:40:00 GMT)

Commissione Ue : in Italia "l'incertezza politica prolungata può agitare i mercati" : Previsioni economiche di primavera della Commissione Ue: l'economia Italiana continuerà a crescere dell'1,5% quest'anno, ma calerà nel 2019. Il nostro Paese resta fanalino di coda per la crescita, insieme alla Gran Bretagna. Deficit: per la prima volta tutti i paesi Ue sotto il 3%

Monito della Commissione Ue all’Italia : Tiene la crescita (+1,5%), calano debito e disoccupazione. Rinviato l’esame sui conti del 2018, ma in autunno servirà un intervento deciso sulla Finanziaria

Pensioni - Ue : “In Italia spesa alta e rischio povertà”/ Commissione : ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi : Pensioni, Ue bacchetta Italia: “spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: critiche e ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi. A rischio chi ha carriere discontinue(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:46:00 GMT)

Commissione UE - Ok a piano d'investimento per le autostrade italiane : Teleborsa, - Disco verde della Commissione europea al piano di investimento sulle autostrade italiane. L'Esecutivo comunitario ha approvato , in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani ...