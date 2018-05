Commissione UE all' Italia | Si rispettino i conti

Sant'Agnello ora x rinnega il manifesto choc 'Voi siete il male - noi la cura'. Fabio Aponte M5S si dimette dalla Commissione edilizia. ... : Tornando alla cronaca politica Fabio Aponte candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle si è dimesso dalla commissione edilizia e il movimento guidato da Di Maio a giorni diffonderà le proprie ...

La Commissione episcopale per le migrazioni della Cei : "Sì all'accoglienza dei migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...

Congedi più lunghi e meglio pagati per i genitori - l'Italia dice no alla Commissione Ue : Quando si parla di dare più tempo e più risorse ai genitori per conciliare meglio vita e lavoro e dividere più equamente i carichi famigliari tra mamma e papà, ecco che in Europa qualcosa si inceppa: era successo...

Brescia - rubata un'Alfa Romeo del 1942 in gara alla Mille miglia : forse furto su Commissione : Era dentro un rimorchio bianco parcheggiato fuori dall'hotel Noce. Il tedesco Jeroen Branderhorst sarebbe dovuto partire con il numero 115. L'appello su...

Brescia - rubata un'Alfa Romeo storica in gara alla Mille miglia : forse furto su Commissione : Era dentro un rimorchio bianco parcheggiato fuori dall'hotel Noce. Il tedesco Jeroen Branderhorst sarebbe dovuto partire con il numero 115. L'appello su...

Brescia - rubata un'auto in gara alla Mille miglia : forse furto su Commissione : Era parcheggiata fuori dall'hotel Noce. Il tedesco Jeroen Branderhorst sarebbe dovuto partire con il numero 115

F1 - Miami vicina a ospitare un Gran Premio! La Commissione cittadina approva la mozione - via alle trattative : La Formula Uno è sempre più vicina a Miami, un GP potrebbe davvero svolgersi nella splendida città della Florida già a partire dalla prossima stagione. Il sindaco Francis Suarez ha infatti promosso una mozione a sostegno della gara che ha trovato il voto unanime della commissione cittadina. La proposta verrà ora avanzata a Liberty Media che ha Grande interesse nel far correre una gara in una località così affascinante e che può garantire un ...

Smog : la Commissione UE pronta a deferire l’Italia alla Corte di Giustizia : Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria e Romania la prossima settimana potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia per aver violato le norme europee antiSmog. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbe essere adottata mercoledì prossimo per essere annunciata giovedì 17 maggio. La Commissione sarebbe pronta a deferire alla Corte sei dei nove paesi convocati a Bruxelles alla fine di gennaio 2018 a causa delle ...

Pd si prepara alle urne - Gentiloni candidato e Commissione liste : Roma, 7 mag. , askanews, Paolo Gentiloni candidato premier, congresso rinviato a dopo le elezioni, tra ottobre e dicembre, una commissione incaricata di fare le liste. Questo lo schema di emergenza su ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Commissione Ue su stallo Italia - Moscovici “zero sforzi sul deficit” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Commissione Ue giudica lo stallo politico in Italia, Pierre Moscovici "sforzi su deficit del governo pari a zero" (3 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:40:00 GMT)

Zona euro - Commissione vede rallentamento economia in 2019 - ... : La crescita economica della Zona euro rallenterà quest'anno e il prossimo rispetto al picco visto nel 2017.

Monito della Commissione Ue all’Italia : Tiene la crescita (+1,5%), calano debito e disoccupazione. Rinviato l’esame sui conti del 2018, ma in autunno servirà un intervento deciso sulla Finanziaria

L'attacco dello Stato Islamico alla Commissione elettorale di Tripoli : , Hurriyet Daily News, Scienza Nel suo ultimo saggio, concluso appena dieci giorni prima di morire, Stephen Hawking ipotizzava struttura e regole del multiverso . , BBC News, Gif di Fox Adhd Ambiente ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale