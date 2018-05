Cohen chiese soldi a dirigente Qatar

Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump, avrebbe sollecitato almeno 1 milione di dollari ad un dirigente governativo del Qatar a fine 2016 per avere accesso e consigli in merito alla futura amministrazione del tycoon. Lo scrive il Wp, citando diverse fonti a conoscenza dell'episodio.La proposta, che fu declinata,sarebbe stata avanzata a margine di un incontro alla Trump tower tra il ministro degli Esteri del Qatar, Michael Flynn, diventato poi consigliere per la sicurezza nazionale e Steve Bannon.(Di giovedì 17 maggio 2018)

