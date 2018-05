CNA Crisi delle imprese artigiane sarde | in 10 anni circa 8mila imprese e 40mila

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 - 2 - : ?I dati diffusi dal Centro Studi di CNA sono l'ulteriore dimostrazione che il Veneto, con il Nordest, è ancora la locomotiva italiana che può trainare l'economia del Paese, anche pe l'occupazione. La ...

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da questo punto di vista, nelle province venete, pur essendo superiore alla media nazionale l’occupazione femminile, il divario con quella maschile risulta sotto la media a Padova, Vicenza e Rovigo. Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro italiano si rifl

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La crescita dell’occupazione registrata dal 2013, infatti, non è stata in grado di ridurre il gap occupazionale tra Nord e Sud, che al contrario si è ampliato e se nelle province del Centro-Nord sono occupate in media oltre sei persone su dieci, in quelle del Mezzogiorno

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 (5) : (AdnKronos) - Le aree del Centro-Nord, che presentano i tassi di disoccupazione più bassi, sono quelle in cui rispetto al 2016 la quota di persone in cerca di occupazione è diminuita in maniera più evidente. Il tasso di disoccupazione è infatti diminuito di 0,7 punti al Nord, dove esso risulta pari

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 : Venezia, 22 apr.(AdnKronos) - Anche in buona parte del Veneto nel 2017 l’occupazione è tornata quasi ai livelli del 2008. Le province di Venezia e Belluno hanno registrato le performance migliori, assieme ai territori pedemontani delle altre province, che seguono a ruota. Cinque province venete sono

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 : Venezia, 22 apr.(AdnKronos) – Anche in buona parte del Veneto nel 2017 l’occupazione è tornata quasi ai livelli del 2008. Le province di Venezia e Belluno hanno registrato le performance migliori, assieme ai territori pedemontani delle altre province, che seguono a ruota. Cinque province venete sono tra le trentasei su centosette italiane che hanno recuperato i livelli occupazionali pre-crisi. Lo rileva un’analisi sul mercato ...

Veneto : CNA - nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 : Venezia, 22 apr.(AdnKronos) – Anche in buona parte del Veneto nel 2017 l’occupazione è tornata quasi ai livelli del 2008. Le province di Venezia e Belluno hanno registrato le performance migliori, assieme ai territori pedemontani delle altre province, che seguono a ruota. Cinque province venete sono tra le trentasei su centosette italiane che hanno recuperato i livelli occupazionali pre-crisi. Lo rileva un’analisi sul mercato ...

Corrarati - CNA Bz - - Pmi in crisi liquidità : BOLZANO, 14 APR - "Cosa ci serve dalle banche per fare il nostro mestiere di imprenditori? Serve che ciascuno faccia al meglio il proprio compito, all'interno delle regole". Lo ha detto Claudio ...

Corrarati - CNA Bz - - Pmi in crisi liquidità : ANSA, - BOLZANO, 14 APR - "Cosa ci serve dalle banche per fare il nostro mestiere di imprenditori? Serve che ciascuno faccia al meglio il proprio compito, all'interno delle regole". Lo ha detto ...

Corrarati - CNA Bz - - Pmi in crisi liquidità : BOLZANO, 14 APR - "Cosa ci serve dalle banche per fare il nostro mestiere di imprenditori? Serve che ciascuno faccia al meglio il proprio compito, all'interno delle regole". Lo ha detto Claudio ...