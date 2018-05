Claudio Borghi | Mps non deve essere venduta Dovrebbe rimanere pubblica

huffingtonpost

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nel contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, c'è un punto "su Monte dei Paschi di Siena. L'intento, abbastanza condiviso da tutte e due le forze, è che la bancaripensata in un'ottica di servizio". Lo ha detto il responsabile economico della Lega,."In buona sostanza", ha spiegato, l'obiettivo è "abbandonare l'idea di farci i profitti vendendola a chissacchì", ma mantenerla "come patrimonio del Paese"."Una delle cose che avevamo pensato ai tempi della campagna elettorale - ha aggiunto- riguarda le piccole filiali, che sono un patrimonio per la Toscana. Mi sembrava inutile pensare di chiuderle nel momento in cui non vuoi farci solo profitti".Il cambio di governance di Mps, ha aggiunto, "non entra nel contratto" di governo fra Lega e Cinque Stelle, "ma è abbastanza probabile, quasi naturale pensarlo. Ma è ...