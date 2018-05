CLASSIFICA GIRO D' ITALIA 2018 Maglia rosa e altre graduatorie | Viviani sempre ciclamino

Giro di California - doppio colpo di Van Garderen : il corridore vince tappa e diventa leader della CLASSIFICA generale : Tejay Van Garderen della BMC vince la quarta tappa del Giro di California e diventa il nuovo leader della corsa americana Tejay Van Garderen della BMC ha vinto la cronometro di San José Morgan Hill,...

Giro di California - doppio colpo di Van Garderen : il corridore vince tappa e diventa leader della CLASSIFICA generale : Tejay Van Garderen della BMC vince la quarta tappa del Giro di California e diventa il nuovo leader della corsa americana Tejay Van Garderen della BMC ha vinto la cronometro di San José Morgan Hill, valida per il Giro di California. Il corridore americano ha fermato il tempo a 40’47” trionfando con grande autorità. Ottimo secondo posto per Patrick Bevin della BMC che ha battuto Geoghegan Har del Team Sky. Buon quinto posto di Filippo ...

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben consolidate in CLASSIFICA. Yates-Dumoulin per la vittoria e Pinot-Pozzovivo per il podio? : Siamo a metà del Giro d’Italia 2018 ma le gerarchie sembrano essersi già delineate. La tappa odierna ha chiarito ulteriormente gli ultimi: a lottare per la maglia rosa di Roma saranno Simon Yates e Tom Dumoulin. Oggi il britannico ha attaccato sullo strappo conclusivo di Osimo sorprendendo l’olandese che però gli è rimasto in scia e ha contenuto il distacco al minimo. Il capitano della Mitchelton-Scott, capace di bissare il successo ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia per ribaltare la CLASSIFICA : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

Giro - Yates vince ancora e allunga in CLASSIFICA : La maglia rosa Simon Yates vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia , la Assisi-Osimo di 156 km. Il britannico del team Mitchelton-Scott, già vincitore a Campo Imperatore, precede di 2" l'olandese ...

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la nuova CLASSIFICA generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates in Maglia Rosa : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 43h 42’ 38” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 43h 43’ 19” 0’ 41” 3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 43h 43’ 24” 0’ 46” 4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 43h 43’ 38” 01’ 00” 5 ECU CARAPAZ Richard ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Yates resta Maglia Rosa : il crollo di Chaves (10^ tappa) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018: dopo la 10^ tappa la Maglia Rosa è ancora di Simon Yates, migliora il nostro Domenico Pozzovivo ora quarto, nei primi dieci irrompe anche Chris Froome(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:53:00 GMT)