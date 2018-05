Class action e agenti provocatori Giustizia | una svolta alla Davigo Che cosa prevede la

Disagi con Alitalia? EasyRimborso propone Class action : I passeggeri che hanno subito un Disagio con la compagnia aerea Alitalia, in regime di amministrazione straordinaria, potranno chiedere a EasyRimborso

MacBook Pro : problema alla tastiera da Class action - Apple tace : Basta un po’ di polvere per far sì che la tastiera del MacBook Pro smetta di funzionare, sono davvero tante le segnalazioni in opposizione al silenzio di Apple che non ha commentato la questione che sembra aver fatto infuriare i possessori del portatile di Cupertino. Apple ha sostituito le tastiere nel 2015 e come si può leggere sul sito dell’azienda: Usare MacBook Pro è un vero piacere. La tastiera utilizza il nostro meccanismo a ...

Piste ciclabili a Roma - esposto del Codacons su mancanza sicurezza : parte Class action : Il Codacons ha presentato un esposto-denuncia alla Procura di Roma in merito alla mancanza di sicurezza delle Piste ciclabili della Capitale, e lancia oggi una azione risarcitoria collettiva contro il ...

Class-action contro i Samsung Galaxy S9 : galeotto il bug chiamate in Israele : Il bug delle chiamate continua a tormentare buona parte degli utenti che hanno deciso di portare a casa i nuovi Samsung Galaxy S9, tant'è che nel territorio israeliano sembra essere partita anche la prima Class-action contro il brand asiatico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quei problemi alla base dell'assenza parziale o totale del flusso audio a margine di una qualsivoglia conversazione telefonica, che, nei casi più gravi, ...

Consumatori - l'Ue lancia i ricorsi collettivi : che cosa cambia con la "Class action europea" : Non ci sarà mai più, per intenderci, un altro Dieselgate, dove i Consumatori di tutta Europa sono stati ingannati sulle auto acquistate e poi non anno avuto a disposizione 'armi legali'...

In arrivo la Class action europea : Mai più un altro Dieselgate, dove l'Ue si è dimostrata impotente nel garantire ai consumatori europei gli indennizzi delle case automobilistiche ottenuti da quelli americani. Con questo obiettivo, ...

Datagate Facebook - Codacons : Class action per 214mila italiani : Roma, 5 apr. , askanews, Prende forma la class action del Codacons contro Facebook per lo scandalo 'Datagate'. Ora che si conosce il numero degli italiani coinvolti nell'illecito utilizzo dei dati ...

Delitti inquietanti - film in tv : il più Classico action movie con Steven Seagal : ... in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Delitti inquietanti, film IN TV: cast e curiosità La pellicola è datata al1996 e rientra a ...

Una Class action per lo scandalo Facebook possibile in Italia? Alcune precisazioni : In queste ore si parla continuamente di Datagate e più in generale dello scandalo Facebook, che come riportato nella giornata di ieri potrebbe potenzialmente colpire anche l'Italia. Proprio per il nostro Paese oggi si parla di una misura preventiva destinata a far discutere molto prossimamente, visto che l'ipotesi di una Class Action contro il popolare social network a questo punto pare non essere campata in aria, almeno stando alle novità ...

Cresce movimento #deletefacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso una Class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook, sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

Facebook - Zuckerberg : troppi errori - è colpa mia. In Usa scattano le Class action : ... questo passaggio cambia la natura delle democrazie nel mondo e l'allarme deve essere altissimo'. Codacons: 'Pronti a class action se violata privacy' Se lo scandalo 'Datagate' che sta investendo ...

Scatta la prima Class action contro Facebook per uso dati. Soro : "Allarme altissimo - in gioco democrazia" : ... però è possibile ed essendo possibile non possiamo sorprenderci se anche da noi oltre che negli Usa, in Inghilterra o in altre parti del mondo si utilizzano questi canali per la ricerca del consenso"...

Cambridge Analytica e Facebook - Class action contro il social/ Rialzo in Borsa ma resta malcontento azionisti : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Facebook - Class action contro il colosso di Zuckerberg. Soro : 'Allarme altissimo - in gioco la democrazia' : 'Immaginiamo di avere nel mondo un unico quotidiano su misura per ognuno di noi che tutti i giorni filtra le informazioni più importanti, creando paure - ha sostenuto il Garante -. Non si può ...