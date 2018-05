Ciclismo femminile | Giro di California 2018 | Kendall Ryan vince allo sprint la prima

Ciclismo femminile - l’Italia prova il percorso dei Mondiali. Longo Borghini : “Molto duro”. Salvoldi : “Tracciato a esaurimento” : La Nazionale Italiana di Ciclismo femminile ha testato il percorso dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 22 al 30 settembre. Il CT Dino Salvoldi, che aveva già effettuato una ricognizione insieme a Davide Cassani, ha portato con sé Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin per avere delle prime indicazioni importanti. Ricordiamo che le ragazze elite ...

Ciclismo femminile - Tour of Chongming Island 2018 : ultima tappa a Kristen Wild - Bronzini terza. Generale a Charlotte Becker : Con la terza ed ultima tappa a Chongming Xincheng Park si è chiuso il Tour of Chongming Island 2018, breve corsa a tappe facente parte del Women’s World Tour. Tre frazioni facili, con quest’ultima che si è risolta allo sprint. L’olandese Kirsten Wild è riuscita ad imporsi con una volata di forza dai 200 metri, grazie alla quale è riuscita a precedere Jolien D’Hoore (Mitchelton-Scott) e l’azzurra Giorgia Bronzini ...

Ciclismo femminile - Tour of Chongming Island 2018 : tre tappe dedicate alle velociste. Kirsten Wild e Chloe Hosking sfidano Jolien D’hoore : Giovedì 26 scatterà il Tour of Chongming Island, prima corsa a tappe stagionale del Women’s WorldTour, il circuito più importante del Ciclismo femminile. Il percorso prevede tre tappe per velociste nella suggestiva location dell’isola cinese di Chongming, che si trova nelle vicinanze di Shanghai. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite del Tour of Chongming Island femminile. Percorso Tutte e tre le tappe sono completamente ...

Ciclismo femminile : frattura alla clavicola per Marianne Vos alla Liegi : Subito dopo le notizie definitive sul suo stato fisico: la tre volte campionessa del mondo si è fratturata la clavicola e dovrà star ferma per circa un mese. UPDATE: Good and bad news after @...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : altro trionfo di Anna van der Breggen! L’olandese stacca nel finale Amanda Spratt : L’olandese Anna van der Breggen si conferma l’atleta più forte del momento nel Ciclismo femminile e va a dominare anche la Liegi-Bastogne-Liegi. La portacolori della Boels-Dolmans trionfa in solitaria sul traguardo di Ans, al termine di una gara molto combattuta, e conquista così la Liegi per il secondo anno consecutivo. Secondo posto per l’australiana Amanda Spratt, che si è dovuta arrendere nell’ultimo chilometro alla superiorità di van der ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Anna van der Breggen pronta a mettere un altro sigillo - Niewiadoma e Moolman ci provano : Il Trittico delle Ardenne si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi, che quest’anno raggiunge la seconda edizione al femminile. Sulle mitiche côtes di questa corsa si sfideranno le migliori atlete del mondo per cercare di mettere il proprio sigillo sull’ultima classica di questa prima metà della stagione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. Percorso Partenza da Bastogne e arrivo ad Ans dopo ...

Ciclismo - Freccia Vallone femminile 2018 : Anna van der Breggen infila il poker! Campionessa Olimpica imbattibile sul Muro di Huy : Anna van der Breggen si conferma sempre più la Regina del Ciclismo femminile e vince a mani basse l’attesissima Freccia Vallone. L’olandese, che in stagione si era già imposta al Giro delle Fiandre, ha dominato sul Muro di Huy mettendo in fila tutte le avversarie. La Campionessa Olimpica, tesserata per la Boels-Dolmans, si è resa protagonista di una delle sue proverbiali azioni ed è così riuscita a imporsi in questa classica per la ...

Ciclismo femminile - Freccia Vallone 2018 : Anna van der Breggen cerca il poker - Katarzyna Niewiadoma la rivale numero uno : Continua il Trittico delle Ardenne e mercoledì si correrà la 21ma edizione della Freccia Vallone femminile. Un’altra corsa affascinante che vedrà le migliori atlete al mondo sfidarsi sulle côte tipiche di questa regione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Freccia Vallone femminile. Percorso Previsti 118 km con partenza e arrivo a Huy. La prima parte non è particolarmente impegnativa, con una serie di saliscendi che non ...

Ciclismo femminile - Amstel Gold Race 2018 : Chantal Blaak in trionfo! La campionessa del mondo batte le compagne di fuga Brand e Spratt. Settima Giorgia Bronzini : Splende l’arcobaleno sul traguardo dell’Amstel Gold Race femminile. La campionessa del mondo Chantal Blaak conquista la vittoria nella classica che apre il Trittico delle Ardenne. La 28enne olandese della Boels-Dolmans si è imposta allo sprint sulla connazionale Lucinda Brand e sull’australiana Amanda Spratt dopo un’azione di oltre 60 km, in cui era riuscita ad entrare anche la nostra Giorgia Bronzini, che ha chiuso al settimo posto. Ritmo ...

Ciclismo femminile - Amstel Gold Race 2018 : Anna van der Breggen cerca il bis - Elisa Longo Borghini vuole la prima vittoria stagionale : Anche per il Ciclismo femminile è giunto il momento del Trittico delle Ardenne che si aprirà con l’Amstel Gold Race, la cui seconda edizione si svolgerà domenica. Le migliori atlete del mondo si sfideranno sugli strappi della corsa olandese, che offrirà sicuramente grande spettacolo. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite dell’Amstel Gold Race femminile. Percorso Previsti 118 km con partenza da Maastricht e arrivo a Valkenburg. ...

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : dominio di Anna van der Breggen! La campionessa olimpica trionfa in solitaria : Un’altra straordinaria impresa per Anna van der Breggen che conquista il Giro delle Fiandre, imponendosi in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. La fuoriclasse olandese ha sferrato l’attacco sul Kruisberg, a quasi 30 km dall’arrivo, diventando irraggiungibile per tutte. La campionessa olimpica di Rio 2016 aggiunge così anche il Fiandre al suo già magnifico palmares. Podio tutto olandese completato da Amy Pieters, che sigla così anche la ...

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : le migliori atlete del mondo si sfidano in una delle corse più dure della stagione : Il Giro delle Fiandre femminile sarà probabilmente una delle corse più spettacolari dell’anno per il Women’s WorldTour. Quella che è la regina delle classiche del pavé (al femminile non si corre la Parigi-Roubaix) vedrà tutte le più grandi atlete del circuito sfidarsi sugli storici muri di questa corsa. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per il Giro delle Fiandre femminile. Percorso Previsti 151 km con partenza e arrivo a ...