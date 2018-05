Ciclismo | Campionati Italiani 2018 | il percorso della prova in linea al maschile in quel

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...