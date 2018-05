Cibo spazzatura crea dipendenza come la droga | lo studio

Blastingnews

: Il cibo spazzatura è una 'droga' si sa, ora uno studio scientifico lo dimostra ? - RaiNews : Il cibo spazzatura è una 'droga' si sa, ora uno studio scientifico lo dimostra ? - torneraidavme : RT @einarsmile: ma a voi non mancano Einar e Irama che fanno alla spesa da Lidl? Irama che chiama Einar 'casalinga cubana'? Einar che prend… - CheCucino_it : New post: Cibo spazzatura: una “droga” che inibisce il senso di sazietà -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Stephanie Borgland, ricercatrice dell'università di Calgary, in Canada, ha condotto un interessantesull'effetto del junk food, ovvero il. Loè stato mostrato anche durante il 12esimo Meeting annuale del Canadian Neuroscience. La Borgland e colleghi hanno permesso a un gruppo di topolini, in laboratorio, di mangiare alimenti calorici, pieni di grassi e zuccheri, 24 ore su 24 per 40 giorni; un altro gruppo di ratti, invece, ha consumato tali cibi solo per un'ora al giorno. Al termine della sperimentazione, Stephanie e gli altri ricercatori sono rimasti sconcertati. Ecco perché. Alterazione di una parte di cervello Il test condotto in Canada dalla Borgland ha accertato quello che per anni si era intuito, ovvero che il. I topolini che avevano mangiato junk food a dismisura per 40 giorni non solo erano diventati obesi ma qualcosa ...