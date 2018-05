Chrono Trigger si aggiorna con una nuova IU e risoluzione migliorata delle cutscene

eurogamer

Nuova patch per #ChronoTrigger

(Di giovedì 17 maggio 2018) Square Enix sta continuando a supportare la versione PC del suo Jrpg. Come riporta Gamingbolt il nuovomento introduce unainterfaccia per le battaglie (sullo stile di quella originale), è possibile passare dall'interfaccia tastiera\controller a quella ottimizzata per mouse e touch pad ed è inoltre possibile mettere in pausa il gioco ora.Tra le altre gradite aggiunte ora i personaggi sulla World Map appaiono molto più simili alla versione originale del gioco e lehanno subito dei miglioramenti. Sono stati eliminati i bug e i fastidiosi rallentamenti durante alcune.Read more…