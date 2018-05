Chiuso Anzi | no M5S annuncia l' accordo sul contratto di governo | Lega prudente

huffingtonpost

(Di giovedì 17 maggio 2018) Per il Movimento 5 Stelle è fatta, per laancora no. È quasi uno stanco rituale degli ultimi giorni quello che si sviluppa sulper ildel cambiamento. Finisce un lungo incontro alla Camera fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e subito fonti del Movimento fanno trapelare che i leader hanno fatto "passi avanti significativi sul premier", mentre "sono stati sciolti tutti i nodi del".A stretto giro tocca a fonti dellafar filtrare una maggiore cautela. Non sarebbe ancora chiusa la trattativa tra M5s ené suldi programma né sulla ricerca del nome del premier.Poi arrivano le prime brevi dichiarazioni dei leader. "E' andata bene" si è limitato a dire Salvini. "In serata chiudiamo il. Stanno arrivando integrazioni dai parlamentari. Io e Salvini abbiamo finito il lavoro. Stasera rivediamo le forme ...