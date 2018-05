Chiesto rinvio giudizio due Cc indagati

Stupro Firenze - Chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri destituiti dall’Arma : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall’Arma dei carabinieri, accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte del 7 settembre scorso, dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio. Per entrambi l’accusa è violenza sessuale aggravata. Nei giorni scorsi Costa e Camuffo erano stati destituiti con una ...

Ruby Ter - Silvio Berlusconi : Chiesto rinvio al giudizio/ Il Cavaliere rischia 7 processi in giro per l’Italia : Torino, Ruby ter: rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:28:00 GMT)

Ruby Ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi a Torino - : La richiesta riguarda anche Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino. L'udienza preliminare è stata aggiornata all'1 giugno, quando interverranno gli avvocati dell'ex premier

Ruby ter - Chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi : Torino, 16 mag. (AdnKronos) – La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter. Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L’udienza è stata rinviata al 1 giugno per la ...

Genitori di Matteo Renzi - fatture false : Chiesto rinvio a giudizio | : La Procura di Firenze ha chiesto il processo per i Genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'accusa per i due è di emissione di fatture false da parte di loro aziende. L'avvocato dei ...

