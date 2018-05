Chi è Andrea Bosca? Biografia | età e vita privata dell' attore

Fermo. A Teatro dell’Aquila il concorso violinistico internazionale Andrea PostacChini : Quella che si avvierà sabato 19 al Teatro dell’Aquila di Fermo è molto più di una gara. Il concorso violinistico

Chiara Maci e Filippo La Mantia - felici al battesimo del figlio Andrea : Chiara Maci e Filippo La Mantia festeggiano il battesimo del figlio Andrea, fra sorrisi, baci e tanta felicità. La coppia più famosa nel mondo del food ha celebrato l’importante ricorrenza alla presenza di amici e parenti, ma soprattutto di Bianca e Carolina, rispettivamente la primogenita di Chiara Maci e la figlia di Filippo La Manita. “L’evento totale sarà il battesimo nella Cappella Palatina di Palermo, che è uno dei posti ...

Andrea Butturini eliminato/ Chi è? Si ferma all'ultimo gradino... (The Voice of Italy 2018) : Andrea Butturini finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:16:00 GMT)

La Risposta di Andrea Butturini in duetto con Cristina Scabbia in Under Pressure Chiude la finale dopo Dream On (video) : Andrea Buttirini in duetto con Cristina Scabbia porta il mito dei Queen con Under Pressure. Non ci si poteva aspettare diversamente, vista la sua vocalità, che ha espresso anche nell'inedito La Risposta. Il brano conta sulla partecipazione attiva della sua coach Cristina Scabbia, che ha prodotto l'inedito portato in finale. La prima fase di gara è stata arricchita anche con l'interpretazione di una cover, individuata per lui in Dream On ...

VINCITORE THE VOICE OF ITALY 2018/ Chi è? Testa a testa tra Maryam e Andrea : VINCITORE The VOICE of ITALY 2018: chi porterà a casa il contratto discografico con la Universal tra Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti? Tutte le quote.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:55:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Perché si sono lasciati? Nuovo Chiarimento dall'ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Andrea Damante, una lunga crisi ha portato alla rottura? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce gli ultimi gossip e chiarisce(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

Andrea Monti : diritti tv e Federcalcio - è caos calcio. Cosa conviene a Chi lo ama : Evidentemente la ruvida entrata del presidente del Coni nel mondo del calcio, pur animata di buone intenzioni, non è stata digerita. E lui qualCosa, sicuramente, deve aver sbagliato. O peggio, ...

Andrea Iannone vs Fabrizio Corona / L'incontro con Belen scatena la gelosia : "Io sono il terzo ocChio" : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? Andrea Iannone furioso con l'ex re dei paparazzi per L'incontro con la sua Belen Rodriguez? La frecciatina su Instagram(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:10:00 GMT)

Andrea Iannone contro Fabrizio Corona per l'incontro con Belen : «Sono il terzo ocChio anche quando non mi vedi» : MILANO ? L?incontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è stato molto discusso e, secondo le cronache gossip, ha provocato la temporanea rottura fra l?ex re dei paparazzi e...

