Cedolino NoiPA maggio 2018 | oggi 17 5 online | ecco per chi

NoiPa supplenti - data Cedolino maggio e arretrati Video : NoiPa avvisa i dipendenti statali del reparto Scuola che gli arretrati spettano anche ai docenti e ai personale Ata che sono supplenti temporanei e saranno liquidati con un apposito cedolino speciale. NoiPa, arretrati anche ai supplenti NoiPa in questi giorni, ha comunicato attraverso il proprio sito [Video], le date dell’emissione ordinaria dello stipendio di maggio 2018 e la modalita' di erogazione degli arretrati inerenti al nuovo C.C.N.L ...

NoiPA stipendi : doppio Cedolino a maggio 2018 Video : NoiPA, quando arrivano i cedolini dello stipendio ordinario di maggio 2018 e degli arretrati? I dipendenti statali e delle Forze Armate non hanno nascosto la loro preoccupazione, data dalle riposte contraddittorie e dei ritardi non indifferenti. Per fortuna il sito NoiPA ha pubblicato una nota ufficiale, nella quale ha indicato le date di emissione di entrambi i cedolini. Di to tutte le informazioni dettagliate. NoiPA, cedolino maggio 2018 ...

Scuola e Forze dell’Ordine - comunicazione ufficiale NoiPa : da domani il Cedolino Video : Tutto ciò che deriva dai provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per il nuovo contratto dei lavoratori statali del comparto Difesa e Sicurezza e di quello dell’Istruzione e Ricerca sara' messo in atto con i prossimi cedolini. Questo quanto proviene da una comunicazione ufficiale di NoiPa sul portale ufficiale del sistema informatico nazionale che gestisce i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi ...

NoiPa - emissione doppio Cedolino a maggio Video : Sul portale NoiPa, a causa di ritardi, ancora non è visibile il cedolino di maggio 2018, allarmando tutti i dipendenti statali, tra cui docenti e personale Ata, i dipendenti delle Forze armate che come ogni mese si aspettavano di poter consultare il cedolino ordinario dello stipendio in questi giorni. In to alle continue richieste sui social, NoiPa, oggi 15 maggio 2018, ha rilasciato una nota sul proprio portale con la data precisa della ...

Doppio Cedolino NoiPA - stipendi maggio 2018 : date - accredito e importi arretrati : Con un comunicato di oggi 15 maggio, Noipa conferma la data del cedolino per il mese in corso, relativo agli stipendi. A partire da giovedì 17 maggio sarà disponibile per tutti nell’area privata di Noipa, il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio (salvo comparto sanità, per cui arriverà il 25). L’emissione del […] L'articolo Doppio cedolino Noipa, stipendi maggio 2018: date, accredito e importi arretrati proviene da ...

NoiPa - data Cedolino maggio 2018 : ecco il comunicato ufficiale su arretrati e stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale che risponde alle numerosissime interrogazioni lanciate, in questi ultimi giorni, dal personale docente e da quello ATA, oltre che dagli altri dipendenti pubblici, in merito alla data di disponibilità del cedolino per il mese di maggio 2018. Un altissimo numero di utenti si sono rivolti direttamente allo […] L'articolo NoiPa, data cedolino maggio 2018: ...

NoiPA statali : emissione speciale Cedolino arretrati - ecco quando Video : Dopo un lungo periodo di attesa gli arretrati tanto attesi dai dipendenti statali sono in erogazione: NoiPA ha comunicato la notizia ufficiale che riguarda gli aumenti e gli stipendi degli statali che fanno parte del reparto Scuola, quindi docenti e personale ATA. NoiPA: per i dipendenti del reparto scuola gli arretrati arriveranno entro fine maggio 2018 Il nuovo contratto nazionale del lavoro del settore scuola è stato firmato il 19 aprile 2018 ...

NoiPa Cedolino maggio 2018 : quando sarà caricato lo stipendio? Video : maggio è arrivato e con lui la speranza per i dipendenti della pubblica amministrazione di vedere nel proprio cedolino gli aumenti e gli arretrati che da tempo gli spettano. Proprio in questi giorni NoiPa ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale con il quale ha annunciato che a maggio saranno erogati gli arretrati mentre gli aumenti salariali si avranno a partire dal mese di giugno 2018. quando verra' caricato il cedolino di maggio ...

NoiPA Cedolino maggio statali : gli importi esatti Video : NoiPA cedolini maggio arretrati scuola, finalmente chiarezza sulle cifre esatte dell'emissione per ogni categoria e le rispettive date. La lunga attesa era causata dalla mancanza dell'ufficialita', ora possibile grazie all'agognata firma sul contratto scuola. Stando alle comunicazioni NoiPA, gli arretrati cominceranno ad essere emessi dal mese di maggio 2018, mentre gli aumenti a partire da giugno. Tuttavia, è bene ricordare che gli importi ...