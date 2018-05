C' è un' autostrada per un centrodestra europeista

Schianto in autostrada - un'Audi percorre oltre cento metri sul tettino : GROTTAMMARE " Probabilmente è stata l'esplosione di una gomma a provocare l'incidente che ha visto un'auto finire sottosopra all'interno della galleria a ridosso del casello di Grottammare, in corsia ...

Milly Carlucci - Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato. Maria De Filippi - autostrada per il trionfo : Sabato sera Milly Carlucci non andrà in onda con Ballando con le Stelle e spiana la strada al trionfo di ascolti a Maria De Filippi e Amici . Nessun imprevisto, però: su Raiuno andrà in diretta la ...

Modena - avevano 14 chili di droga in auto : scoperti per l'alta velocità in autostrada : La polizia stradale ha fermato due spagnoli: in macchina dei congegni elettrici per nascondere l'hashish

Terrore in autostrada - camper in fiamme : diversi chilometri di coda : L'incendio forse causato da autocombustione. Viabilità interrotta in direzione Trieste.Continua a leggere

Strage del bus sull'autostrada nuove perizie sulle barriere : 'Le barriere poste sul viadotto Acqualonga garantivano uno standard di sicurezza di livello superiore in un tratto che non presentava criticità di sorta'. Lo ha sostenuto Michele Renzi, direttore di ...

Viabilità : autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro – Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito

Viabilità : autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro ‘ Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito a un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Una persona ferita, estratta dalle ...

autostrada : un piano per contenere l'inquinamento acustico : Sono più di 100 le aree limitrofe alla rete Autostradale di Autovie Venete che la Concessionaria ha inserito nel programma di interventi per ridurre l'inquinamento acustico. Il piano di contenimento e ...

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano : Svizzera: automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Svizzera : automobilista percorre 100 chilometri di autostrada contromano : Alla guida di una vettura che ha attraversato quattro cantoni un automobilista di 46 anni italiano.Continua a leggere

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Tir rovesciato - riaperta l’autostrada. Il traffico migliora lentamente | : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora qualche disagio fino a Genova

Tir rovesciato - riaperta l’autostrada : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora qualche disagio fino a Genova