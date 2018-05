Case vacanze per famiglie con bambini in Italia e all' estero

Affittano Case vacanze "fantasma" in Maremma - denunciati tre napoletani : GROSSETO. Truffa e riciclaggio: per queste accuse i carabinieri di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, hanno denunciate tre persone che avrebbero dato in affitto appartamenti per le vacanze, ...

In vacanza coi 4 zampe : ecco una selezione di Case vacanze nelle destinazioni pet-friendly : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, dedica alle 12 milioni di famiglie che convivono con uno o più animali domestici, una ampia selezione di case e appartamenti per le vacanze pet-friendly. Sono più di 15.000 le case nelle quali è possibile portare almeno 2 cani senza costi aggiuntivi di soggiorno. Le proprietà che sono state selezionate appositamente per ospitare i 4 zampe hanno delle caratteristiche particolari: devono avere ciotola ...

Le Case vacanze più belle del mondo : TripAdvisor ha rivelato i vincitori dei suoi Travelers' Choice Awards, che premiano le case vacanze di tutto il mondo più apprezzate dagli ospiti. E ben 5 sono italiane

NaturistBnB : nasce il portale web per la prenotazione di Case vacanze per “naturisti” : Vivere in contatto con l’ambiente naturale nel rispetto degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente ma anche seguire un’alimentazione sana composta da cibi genuini sono tra i principi fondamentali del movimento naturista, spesso confuso con la definizione di nudismo, ma che in realtà tiene in considerazione molti altri aspetti della vita quotidiana. Di certo può non essere semplice seguire questo stile di vita, ...