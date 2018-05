Carabinieri accusati di stupro a Firenze | la Procura chiede il rinvio a giudizio

Firenze - chiesto il processo per Carabinieri accusati di stupro - : I due militari, destituiti dall'Arma, sono accusati di aver violentato due studentesse americane. La Procura chiede il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata

"Licenziati" i due Carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane : Sono stati destituiti dall’Arma dei carabinieri i due militari accusati di aver violentato, la notte del 7 settembre scorso, due studentesse statunitensi a Firenze. A scriverlo è il Corriere della Sera. L'episodio avvenne nel palazzo del centro cittadino dove alloggiavano le due ragazze, riaccompagnate a bordo dell'auto di servizio del 112 dopo una serata trascorsa in discoteca. Nel marzo scorso la procura di Firenze ha ...

Firenze - destituiti i due Carabinieri accusati di aver stuprato le studentesse americane : L'Arma dei carabinieri ha deciso di destituire Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane. La decisione arriva al termine dell'indagine disciplinare che era stata avviata dopo la denuncia delle ragazze. I due carabinieri sono in attesa della decisione sul rinvio a giudizio.Continua a leggere

