Cappato e Welby chiedono rito immediato

SUICIDIO ASSISTITO - DAVIDE TRENTINI/ Eutanasia - Marco Cappato e Mina Welby chiedono il giudizio immediato : Marco Cappato e Mina Welby dell'associazione per il riconoscimento legale dell'Eutanasia Luca Coscioni hanno chiesto il giudizio immediato nel procedimento per la morte di DAVIDE TRENTINI(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:06:00 GMT)

Suicidio assistito - Welby e Cappato chiedono il giudizio immediato : Massa, 17 maggio 2018 - Marco Cappato e Mina Welby , tesoriere e copresidente dell'associazione Luca Coscioni, hanno chiesto il giudizio immediato , rinunciando all'udienza preliminare fissata per il ...

Suicidio assistito - Marco Cappato e Mina Welby chiedono il giudizio immediato per la morte di Davide Trentini : Hanno aiutato Davide Trentini, 53enne malato di sclerosi multipla, a realizzare la sua volontà di morire. Lo scorso aprile lo hanno accompagnato in Svizzera per il Suicidio assistito. Ora Marco Cappato e Mina Welby, indagati a Massa per istigazione al Suicidio e aiuto materiale, hanno chiesto il giudizio immediato. “Riteniamo indispensabile andare a un dibattimento pubblico”, ha spiegato l’avvocato Filomena Gallo, che è anche ...

Cappato e Welby chiedono il giudizio immediato per la morte di Trentini : Marco Cappato e Mina Welby , tesoriere e copresidente dell'associazione ' Luca CoscionI ' , indagati dalla Procura di Massa Carrara per la morte di Davide Trentini , avvenuta il 13 aprile del 2017 in ...

Cappato e Welby chiedono il giudizio immediato per la morte di Trentini : Marco Cappato e Mina Welby , tesoriere e copresidente dell'associazione ' Luca CoscionI ' , indagati dalla Procura di Massa Carrara per la morte di Davide Trentini , avvenuta il 13 aprile del 2017 in ...

Suicidio assistito : Welby e Cappato davanti al giudice : Massa, 14 aprile 2018 - Arriva davanti al giudice il caso della morte di David Trentini, il 53enne massese che il 13 aprile 2017 ha scelto il Suicidio assistito in una clinica svizzera, per mettere ...

Eutanasia - Marco Cappato e Mina Welby rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini : Marco Cappato aveva fornito informazioni e assistenza logistica e finanziaria, mentre ad accompagnarlo in Svizzera per ottenere il suicidio assistito è stata Mina Welby. Entrambi sono stati rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini, 53enne malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. L’udienza preliMinare, ha spiegato il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni in un videomessaggio, è ...