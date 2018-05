Camusso | ' Al lavoro con Cisl e Uil per sciopero generale su sicurezza'

Morti lavoro - Camusso : superato il limite : 11.25 "Si è superato qualsiasi limite di sopportazione è una strage continua. La parola emergenza nazionale ormai è riduttiva rispetto a quanto sta avvenendo". Lo ha detto la segretaria generale della Cgil,Camusso,a margine dell'assemblea dei pensionati dello Spi Cgil a proposito dell'infortunio mortale avvenuto oggi a Taranto nel quale ha perso la vita un operaio di un'azienda dell' indotto dell'Ilva. "C'è bisogno - ha concluso - che il ...

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più sicurezza sul lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli

Camusso : "Pd-M5s? Giudicheremo da programmi su lavoro e pensioni" : LaPresse, "Ciò che ci interessa sono i programmi e le scelte che si intendono promuovere ed è su questo che ci pronunceremo quando avremo un quadro di riferimento". Lo ha detto a LaPresse la ...

Lavoro - Camusso : sbagliato tenere negozi aperti il 25 Aprile e l’1 Maggio : Lavoro, Camusso: sbagliato tenere negozi aperti il 25 Aprile e l’1 Maggio Secondo i dati della Cgia di Mestre lavoreranno cinque milioni di italiani durante questi giorni festivi. Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI/ Camusso su Ape volontaria e lavoro di cura delle donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Camusso su Ape volontaria e lavoro di cura delle donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Cgil chiama - M5S risponde : Toninelli incontra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro.L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale ...

Lavoro : Camusso a presidenti Camere e gruppi - incontro per Carta diritti : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – La Cgil, con una lettera del segretario generale, Susanna Camusso, inviata oggi ai presidenti di Camera e Senato e di tutti i gruppi parlamentari, chiede “un incontro per illustrare la ‘Carta dei diritti universali del Lavoro’, la proposta di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto 1,2 milioni di firme”.Nella scorsa legislatura, infatti, scrive il segretario della Cgil, “la ...